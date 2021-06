Renate Weber ar putea fi demisa saptamana viitoare din functia de Avocat al Poporului. Explicatia lui Ludovic Orban

"Am hotarat sa convocam un plen comun saptamana viitoare. Avem mai multe subiecte - raportul ANRE pe 2018, 2019, 2020, raportul Institutiei Avocatului Poporului, raportul CNA, si mai sunt cateva puncte pe care le vom trece pe ordinea de zi a plenului", a declarat presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban luni seara, 7 iunie, la finalul sedintei coalitiei.Concret, daca raportul Avocatului Poporului va fi respins, Renate Weber va fi revocata din functie. Cu toate astea, Orban a subliniat ieri ca raportul pentru Avocatul Poporului este inca in discutie."Este inca in discutie, decizia care a fost luata - sa respingem raportul si evident sa intocmeasca si pe cererea de revocare dupa ce vom hotari in plen respingerea raportului", a adaugat liderul PNL Cu toate astea, revocarea Renatei Weber a fost adusa in discutie de Ludovic Orban inca de la jumatatea lunii februarie a acestui an. Atunci, presedintele Camerei Deputatilor explica ca a fost initiata procedura de revocare a Avocatului Poporului si ca in "cel mult doua saptamani", comisiile juridica urmeaza sa analizeze solicitarea si sa prezinte un raport care sa fie transmis plenului.Liderul deputatilor UDMR , Csoma Botond, a declarat pentru publicatia maghiara Maszol.ro la jumatatea lunii trecute ca formatiunea sa il sustine pe Fábián Gyula pentru functia de Avocat al Poporului. Fost procuror, cu experienta de peste 20 de ani in domeniu, Gyula este acuzat in presa locala ca este "amic" cu gruparile extremiste.