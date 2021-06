Premiera in numirea noului Avocat al Poporului. Cum au fost desemnati pana acum sefii institutiei

Cum au fost numiti ultimii sefi ai institutiei

Numirea unui nou Avocat al Poporului , in persoana lui Fabian Gyula inregistreaza o "premiera" nemaiintalnita in ultimii ani: viitorul sef al institutiei nu a avut tangente cu zona politica, acesta fiind de mai bine de 20 de ani procuror si cadru didactic la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.Institutia Avocatului Poporului a fost definita pentru prima data in Romania in Constitutie in anul 1991 (modificata si republicata in 2003), la ideea liberalului Dan Amedeo Lazarescu care a dorit infiintarea unei institutii noi dupa model suedez, menita sa-i protejeze pe cetateni de abuzurile administratiei de stat.a ocupat functia de Avocat al Poporului in perioada septembrie 2011- iulie 2012, cu sustinerea PDL . Pentru aceasta functie au candidat la acea vreme din partea PDL Gheorghe Iancu si fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valer Dorneanu , propus de USL.Gheorghe Iancu a fost consilier juridic la Ministerul Silviculturii, apoi procuror pentru Tribunalul Suprem, dupa care, dupa Revolutia din 1989, a devenit consilier parlamentar la Camera Deputatilor, potrivit Wikipedia.ro . Din 1995 si pana in 2000 a fost secretar general al Curtii Constitutionale, in 2000 si 2001 a fost consilier de conturi la Curtea de Conturi a Romaniei, dupa care a fost director al Autoritatii Electorale Permanente.a ocupat functia de Avocat al Poporului din iunie 2014 pana in iunie 2019. Acesta a fost singurul candidat pentru aceasta functie si a fost propus de grupurile parlamentare ale PSD . Si Victor Ciorbea venea din zona politica, acesta ocupand in trecut mai multe functii. Mai exact, din 18 martie 1996, a fost membru al Partidului National Taranesc Crestin si Democrat ( PNTCD ) si vicepresedinte din 5 decembrie 1997 pana in 1999. Ulterior, la 16 iunie 1996, Victor Ciorbea a obtinut fotoliul de primar al Capitalei dupa al doilea tur de scrutin, cu 56,74% din voturile valabil exprimate, pe listele CDR/PNTCD. La 19 noiembrie 1996, a fost desemnat prim-ministru, iar interimatul la Primaria Capitalei a fost asigurat de Viorel Lis , pana in martie 1998, cand s-au organizat alegeri.Cariera politica a lui Ciorbea nu s-a terminat aici. A fost ales presedinte al Aliantei Nationale Crestin - Democrate (ANCD) in perioada 1999-2001, iar prin fuziunea ANCD si PNTCD, la 2 iunie 2001, a devenit presedinte al Comitetului National de Conducere al PNTCD. La 6 iulie 2001 a devenit presedinte interimar al PNTCD, iar din 14 august 2001 presedintele formatiunii. A detinut aceasta functie pana la 4 iulie 2004, cand a demisionat.In august 2004 anunta ca se retrage din viata politica, devenind presedinte si avocat la SCPA 'Ciorbea Victor & Ciorbea Lacrima' din cadrul Baroului Bucuresti. Insa, cativa ani mai tarziu, la 18 iunie 2011, Victor Ciorbea a fost reales presedinte al PNTCD, cu motiunea intitulata 'Calea dreapta - National - Taranismul Crestin Democrat, Civic si Monarhic, intemeiat pe Moralitate, Dreptate Sociala si Justitie'.Parcursul politic al lui Ciorbea a continuat, astfel ca, la 3 octombrie 2012, Victor Ciorbea a devenit membru al PNL , candidand la alegerile din 9 decembrie 2012 pe listele USL/PNL. La 22 octombrie 2012, Victor Ciorbea a anuntat participarea PNTCD la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, pe listele USL, iar in urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, a obtinut un mandat de senator in Colegiul uninominal nr. 7 din Bucuresti, pe listele USL/PNL.a ocupat functia de Avocat al Poporului din iunie 2019 si pana astazi si are o intreaga cariera politica in spate. Astfel, Renate Weber si-a inceput cariera politica in decembrie 2004, cand a devenit consilier prezidential al presedintelui Traian Basescu , iar ulterior a devenit europarlamentar in anul 2007, candidand pe lista PNL, partid din partea caruia a obtinut si urmatoarele doua mandate, in 2009 si 2014. Renate Weber s-a reinscris la sfarsitul anului 2014 in grupul ALDE din Parlamentul European, iar ulterior a fost exclusa din PNL. In august 2018, Renate Weber isi anunta inscrierea in partidul condus de Calin Popescu Tariceanu De precizat ca, odata cu intrarea in politica, Renate Weber a demisionat din functia de presedinte a Consiliului Director al Fundatiei Soros Romania (fosta Fundatie pentru o Societate Deschisa)