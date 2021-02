Cand poate fi revocat Avocatul Poporului de Parlament. Ce spunea CCR atunci cand USL l-a revocat din functie pe Gheorghe Iancu

"Este pe mandat"

"Noi am trimis raportul de activitate"

Cronologie

Cazul Gheorghe Iancu

CCR: Respinge ca inadmisibila

Opinia separata

"Am demarat procedura privitoare la revocarea Avocatului Poporului. Este o procedura care in legislatura trecuta a fost demarata de grupurile parlamentare ale PNL . Solicitarea grupurilor parlamentare, formulata in legislatura trecuta, nu a fost trimisa spre comisiile juridice comune. Birourile permanente reunite au refuzat sa deruleze procedurile din Legea Avocatului Poporului si procedurile regulamentare", a declarat Orban, marti, la finalul sedintei Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului.El a explicat ca, dincolo de sesizarea PNL in acest sens, exista si o alta depusa de deputatul PNL Florin Roman, care a fost insusita si sustinuta si de grupurile parlamentare din Camera Deputatilor si Senat ale USR PLUS si ale PNL."Cum te apuci sa ataci? Este pe mandat", a reactionat rapid Ciolacu. Mandatul Avocatului Poporului are o durata de 5 ani. Renate Weber a fost numita in iunie 2019 in aceasta functie."De ce vii pe un anumit mandat si ataci? Categoric, daca vor forta schimbarea doamnei Renate Weber, o sa atacam hotararea la Curtea Constitutionala. Si categoric, in primul rand ma voi adresa familiei socialistilor europeni si nu numai pentru acest atac , pana la urma, la statul de drept. Nu ai justificarile necesare sa vii cu asa ceva", explica Ciolacu.La randul sau, Avocatul Poporului, Renate Weber , a declarat, marti seara, ca nu i s-au comunicat reprosurile care i se aduc si a precizat ca revocarea sa se poate face doar pentru incalcari ale Constitutiei si legilor."Revocarea Avocatului Poporului se face numai pentru incalcari ale Constitutiei si legilor. Adica nici macar nu e vorba de o analiza a activitatii in general. Noi am trimis raportul nostru de activitate ca in fiecare an la Parlament. M-as bucura foarte mult sa avem o inalnire in plenul Parlamentului si sa discutam activitatea acestei institutii.Dar care sunt acele situatii in care eu as fi incalcat Constiutia si legile? Sincer va spun, nu le stiu, nu mi-au fost comunicate", a mai afirmat Weber. Fostii Avocati au Poporului au parasit functia din diverse motive. Unul singur a fost revocat din functie de Parlament, in timpul mandatului sau.(mai 1997- octombrie 2001)- A fost numit judecator la Inalta Curte.(octombrie 2001- septembrie 2011)- Reales in 2006, mandatul sau a expirat.(septembrie 2011- iulie 2012)- Revocat din functie de Parlament.(2013)- demisie.(iunie 2014 - iunie 2019)- Mandatul sau a expirat.(iunie 2019 - prezent).Plenul reunit al Parlamentului a aprobat, in iulie 2012, cu 236 voturi "pentru", un vot "impotriva" si 19 abtineri proiectul de hotarare de revocare din functie a Avocatului Poporului Gheorghe Iancu. Tot atunci s-a aprobat ca Valer Dorneanu sa detina interimar aceasta functie. Cele doua articole ale proiectului de hotarare au fost votate separat. Grupul PDL a parasit sala de plen, acuzand faptul ca nu i se ofera posibilitatea de a se exprima.In mod similar cu Renate Weber, Gheorghe Iancu se apara prin faptul ca nu a incalcat legile tarii si Constitutia."Asta imi spune cum este caracterul unui om care una iti spune in fata si apoi te ataca pe la spate. Tot ce invoca USL nu are niciun temei. Nu am incalcat Constitutia si legile tarii, ci mi-am facut datoria, mi-am exercitat dreptul constitutional. Oricum, indiferent care va fi decizia finala, ma voi supune", declara Iancu.Imediat dupa votul parlamentarilor, PDL a contestat Hotararea Parlamentului la Curtea Constitutionala, dar exceptia a fost respinsa, in majoritate, ca inadmisibila. Cei care au fost pentru repingerea exceptiei au fost judecatorii: Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lazaroiu, Mircea Stefan Minea, Ion Predescu, Puskas Valentin Zoltan si Tudorel Toader . Opinie separata au facut presedintele CCR, Augustin Zegrean si judecatorul raportor in acest caz, Antonela Motoc.CCR a motivat ca Avocatul Poporului raspunde numai in fata Parlamentului, activitatea sa fiind supusa controlului parlamentar."Ca urmare, Parlamentul este singura autoritate in masura sa aprecieze daca activitatea desfasurata de Avocatul Poporului, in calitatea sa de conducator al institutiei, s-a realizat in limitele stabilite de Constitutie si lege sau, dimpotriva, cu incalcarea acestora, si in consecinta, printr-o evaluare obiectiva in cadrul cailor si procedurilor exclusiv parlamentare, sa dispuna masurile legale".Potrivit CCR, a decide altfel ar insemna sa se recunoasca Curtii Constitutionale posibilitatea de a se substitui Parlamentului, de a invalida evaluarile facute de acesta si de a le inlocui cu evaluarile proprii ale Curtii, ceea ce ar exceda, in mod evident, atributiilor instantei de contencios constitutional."In lumina tuturor considerentelor expuse, Curtea constata ca revocarea din functia de Avocat al Poporului a domnului Gheorghe Iancu nu vizeaza, prin natura juridica a hotararii criticate, valori si principii constitutionale, in sensul retinut de instanta de contencios constitutional prin Decizia nr. 727 din 9 iulie 2012 si, ca atare, aceasta hotarare nu poate fi supusa controlului de constitutionalitate", explica CCR.Pe de alta parte, Augustin Zegrean a considerat ca aceasta exceptie trebuia admisa, iar Gheorghe Iancu mentinut in functie."Avand in vedere importanta institutiei Avocatului Poporului intr-un stat de drept, institutie menita sa apere drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, consideram ca sesizarea trebuia admisa.In mod evident revocarea Avocatului Poporului, prin Hotararea Parlamentului nr. 32 din 3 iulie 2012, afecteaza valori si principii constitutionale in sensul retinut de Curte prin Decizia nr. 727 din 9 iulie 2012", explica Zegrean.Potrivit acestuia, daca revocarea Avocatului Poporului nu ar afecta principii si valori constitutionale fundamentale sensul dispozitivului din Decizia nr. 727 din 9 iulie 2012 ar fi lipsit de continut."Consideram ca Avocatul Poporului si-a exercitat cu buna-credinta atributiile reglementate de Constitutie si a respectat dispozitiile Legii nr. 35/1997. Sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului nr. 32 din 3 iulie 2012 pentru revocarea domnului Gheorghe Iancu din functia de Avocat al Poporului trebuia admisa si considerata intemeiata", explica Zegrean.Decizia CCR poate fi citita pe portalul legislativ