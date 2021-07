Razbunarea lui Renate Weber: nu-i va permite lui Citu sa guverneze prin OUG-uri. "Voi ataca tot ce afecteaza drepturi si libertati"

"Ma asteapta foarte multe lucruri de avizat. Tot ce va afecta drepturi si libertati voi ataca", a declarat Renate Weber, dupa ce a fost intrebata despre ce va face cand se va intoarce la sefia Avocatului Poporului."Deci tot ce va fi este lege ca este ordonanta simpla de urgenta, nu conteaza. A afectat drepturi si libertati sau care a incalcat decizii ale Curtii Constitutionale, da, am anuntat de la inceputul mandatului ca asta este ceea ce trebuie sa fac", a mai adaugat Renate Weber, citata de Aleph News. Intrebata apoi despre ordonantele de urgenta ale Guvernului, Renate Weber a subliniat ca nu se poate guverna prin OUG si ca proiectele de lege ar trebui sa treaca prin Parlament. Mai departe, aceasta a vorbit despre insistenta parlamentarilor puterii de a o revoca din functia de Avoat al Poporului, spunand ca nu a suparat niciodata UDMR , ca Ludovic Orban "a luat-o personal" si ca USR "este suparat by default"."Am suparat eu vreodata, cu ceva, UDMR? Am facut cele mai multe demersuri pentru minoritati . (...) Domnul Orban a luat-o cumva personal. Am avut o relatie foarte buna cu Ludovic Orban de-a lungul timpului. I-am stat alaturi, Orban a trecut prin momente dificile. Nu inteleg de ce unii oameni in preajma puterii se schimba atat de mult. (...) USR este suparat by default. El trebuie sa fie suparat. USR a venit la putere cu mesajul: statul de drept. Cum au putut incalca toate principiile statului de drept?", a conchis Renate Weber.Curtea Constitutionala ( CCR ) a decis marti, 29 iunie, ca revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului este neconstitutionala. Aceasta urmeaza sa isi reia pozitia dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial. PSD a sesizat CCR dupa ce coalitia de guvernare a revocat-o din functie pe Renate Weber.Decizia CCR a fost in unanimitate, judecatorii precizand ca motivele invocate de coalitia de guvernare nu au indeplinit cerintele si rigorile legii, care ar fi fost prea vagi, arata Agerpres. Concret, argumentele prezentate de coalitia de guvernare pentru remiterea Renatei Weber nu s-au ridicat la rigoarea legii si a Constitutiei, care cere ca aceste criterii sa fie foarte bine definite.