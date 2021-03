Declaratie controversata a Avocatului Poporului, Renate Weber, la Antena 3: "Vaccinarea anti-Covid este o impunere"

In plus, nu o data autoritatile statului - de la cele medicale pana la presedintele Romaniei, au subliniat acelasi lucru, ca vaccinarea nu este obligatorie.Declaratia lui Weber a fost facuta la Antena 3, duminica seara, 14 martie: "Vaccinarea e o impunere, pentru ca nu le dai oamenilor o alta sansa de a avea o viata cat de cat normala.Vaccinarea (obligatorie - n.r.) este o cerinta care nu-si gaseste sub nicio forma suport in legislatia noastra actuala. Cata vreme vaccinarea este o chestiune absolut bazata pe consimtamantul persoanei, a impune astfel de conditii este categoric, categoric nu ca excesiv, este dincolo de lege Acum, intrebarea e cati dintre cei care sunt in astfel de situatii vor avea curajul sa-si dea angajatorii in judecata, pentru ca daca este un angajator privat nu exista alta solutie".