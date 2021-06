Revocarea Renatei Weber si momentul 2012. Cum a incercat coalitia de guvernare sa repete episodul Gheorghe Iancu

Majoritatea parlamentara a incercat sa repete momentul 2012

Decizia, insa, era una previzibila, intrucat Comisia de la Venetia se sesizase deja cu privire la procedura de demitere a Renatei Weber, cerand detalii cu privire la acest proces. "Pentru a intelege mai bine situatia, v-as fi recunoscator daca ati avea amabilitatea sa ne furnizati bazele si elementele juridice care au dus la aceasta decizie grea, de a demite din functie un Ombudsman in timpul exercitarii mandatului sau", se arata in scrisoarea Comisiei de la Venetia, semnata de presedintele institutiei, Gianni Buquicchio.De altfel, Comisia de la Venetia a vegheat intotdeauna la buna functionare a justitiei din Romania sanctionand de multe ore derapajele anti-justitie ale fostei coalitii de guvernare PSD ALDE -UDMR, inclusiv pe numirea unui sef al Avocatului Poporului.In situatia in care se afla astazi Renate Weber a fost si Gheorghe Iancu , fost Avocat al Poporului in perioada septembrie 2011- iulie 2012, dupa ce, anterior, fusese adjunct al Avocatului Poporului.La acea vreme, cele doua partide majoritare, PNL si PSD, reunite in USL, au reusit sa stranga o majoritate parlamentara care sa il demita pe Gheorghe Iancu, scopul final fiind acela de a-l suspenda pe seful statului de atunci, Traian Basescu . Lucru care s-a si intamplat.La nivel oficial, in motivatia solicitarii lor, parlamentarii PSD si PNL au sustinut la acea vreme ca Avocatul Poporului "a demonstrat prin actiunile sale ca utilizeaza prerogativele constitutionale si legale in scopuri politice in vederea servirii intereselor fortei politice care l-a promovat". Un alt motiv care a stat la baza deciziei de a-l revoca din functie pe Gheorghe Iancu a fost si faptul ca acesta atacase la Curtea Constitutionala mai multe Ordonante de Urgenta.Era vorba de Ordonanta de Urgenta referitoare la trecerea Institutului Cultural Roman din subordinea Presedentiei catre Senat si cea referitoare la taxa de clawback. Mai mult decat atat, fosta Putere se temea de faptul ca Avocatul Poporului ar putea contesta si Ordonanta de Urgenta referitoare la trecerea RAMO din subordinea Camerei Deputatilor in subordinea Secretariatului General al Guvernului Demiterea lui Gheorghe Iancu, catalogata ca fiind "abuziva" de parlamentarii Opozitiei, a atras la acea vreme si atentia Comisiei Europene, care a cerut Romaniei sa numeasca Avocat al Poporului - prin larg consens parlamentar - o persoana cu adevarat independenta, fara afiliere de partid . Lucru care, insa, nu s-a si intamplat. Urmatorii doi sefi ai Avocatului Poporului fiind fosti membri de partid Revocarea Renatei Weber a fost una dintre principalele promisiuni pe care coalitia de guvernare, in frunte cu Partidul National Liberal (PNL), le-a facut electoratului. Daca in 2012, coalitia de guvernare de atunci avea ca drept scop final impunerea unui om apropiat in fruntea Avocatului Poporului, in persoana lui Victor Ciorbea , pentru a duce la bun sfarsit planul privind suspendarea lui Traian Basescu, revocarea lui Renate Weber de catre coalitia de guvernare de astazi reprezinta o promisiune pe care partidele, in principal PNL, au fluturat-o in campania electorala si care nu mai putea fi amanata.