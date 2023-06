Renault angajeaza 300 de persoane in Romania

Constructorul auto Groupe Renault Romania a anuntat, vineri, ca are 300 de posturi disponibile si cauta astfel sa angajeze in activitatile de cercetare-dezvoltare, servicii de business, fabricatie, achizitie si in departamentul financiar.

"Timp de doua zile (20, 21 octombrie), echipele de Resurse Umane ale Groupe Renault Romania invita pasionatii domeniului auto la cel mai mare targ de cariera, Angajatori de Top, desfasurat la Bucuresti. Candidatii au sansa unui prim interviu chiar in stand cu specialisti ai companiei, in functie de postul vizat", a anuntat grupul intr-un comunicat.

Cele 300 de posturi sunt disponibile in Bucuresti, Titu si Mioveni.

Pascal Candau, directorul centrului de inginerie al Renault Technologie Roumanie, afirma ca industria auto se transforma, de la an la an.

"Vehiculele viitorului vor fi hibride, electrice, conectate si autonome. Ceea ce inseamna noi provocari intr-o industrie extrem de competitiva.

In ultimii ani, compania noastra a atras sute de tineri, viitori ingineri, care au beneficiat de parcursuri de formare interne, sau specialisti in diverse domenii conexe domeniului auto. Continuam sa recrutam si sa ne imbogatim echipele care sa contribuie la succesul produselor noastre, atat in Romania, cat si pe pietele unde comercializam vehiculele din gama Global Access", spune Pascal Candau.

Acesta mentioneaza ca 30% din cei 1.800 de stagiari ai programului "Drive your Future", al Groupe Renault Romania, au fost ulterior angajati.

In 2016, Renault Romania a depasit 5 miliarde de euro cifra de afaceri si are 16.700 de angajati.