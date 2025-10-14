Renault: Credem in continuare in Romania, se pot face afaceri aici. Ce surprize pregatesc francezii

Renault crede, in continuare, in Romania si va continua investitiile in forta pe aceasta piata, a declarat, miercuri, directorul de achizitii al Renault Group Romania RGR, Antoine Aoun.

"Renault crede in aceasta tara, in continuare, deoarece, de la achizitia Dacia, avem investitii in valoare de un miliard de euro si nu am terminat. Vom continua cu putere, in forta, si este un mesaj important la adresa furnizorilor.

Ii invitam sa vina in Romania pentru ca se pot face afaceri aici. Suntem optimisti pentru 2014 si pentru anii urmatori. Romania este o tara cu oameni priceputi, cu initiative din partea statului", a dat asigurari oficialul Grupului Renault, in cadrul unui atelier de specialitate organizat la Forumul de afaceri "Franta - Europa de Sud-Est".

El a precizat ca Renault exporta in tari precum Romania, India sau Brazilia si are o directie de achizitii cu o masa totala de doua miliarde de euro anual, "cu foarte multa transparenta".

De asemenea, reteaua de furnizori angajeaza 130.000 - 150.000 de persoane care lucreaza direct sau indirect pentru Dacia, a mai spus Antoine Aoun.

Potrivit acestuia, constructorul auto francez se gandeste deja la un inlocuitor pentru modelul Duster si, per total, la o gama complet noua marca Dacia.

"In 2013, la finele anului, am incheiat reinnoirea intregii game Logan cu ultimul Duster, care a fost lansat in septembrie-octombrie 2013. Astazi avem o gama complet noua si lucram la gama viitoare pentru Sandero. De asemenea, cautam inlocuitor inclusiv pentru Duster", a spus Antoine Aoun.

Basescu: Se va pierde asamblarea de la Pitesti daca nu se face tronsonul Pitesti-Sibiu

Marti, presedintele Traian Basescu a considerat drept "lipsa de patriotism" faptul ca nu are prioritate executia lucrarilor la tronsonul Pitesti-Sibiu, atragand atentia asupra faptului ca, din acest motiv, se va pierde asamblarea de la uzinele Dacia Pitesti.

"Este sigur ca se va pierde asamblarea de la Pitesti, la uzinele Dacia, pentru ca deja la Tanger sunt capacitati de preluare existente, s-a trecut la faza a doua de extindere a capacitatii uzinei Dacia din Maroc.

Acolo, pui masina direct in vapor, este portul la cativa kilometri de fabrica, nu ca in Romania, unde Guvernul poate gandi sa dea prioritate la Bucuresti-Alexandria decat la Pitesti-Sibiu", a adaugat Traian Basescu.

Coridorul IV Pan-european face legatura intre Nadlac, Timisoara, Deva, Sibiu, Pitesti, Bucuresti si Constanta.

In replica, premierul Victor Ponta a calificat afirmatiile sefului statului drept "o prostie".

"E o prostie, bineinteles. Domnul presedinte este de o inconstienta sinistra. A fost in Romania de curand presedintele grupului Renault si a spus foarte clar ca investitiile din Romania se dezvolta. Acum, il credeti pe presedintele Renault sau il credeti pe sinistrul nostru presedinte?", a spus Ponta, la Forumul de afaceri "Franta-Europa de Sud-Est".

Misiunea Economica Ubifrance a Ambasadei Frantei la Bucuresti a organizat, in zilele de 11 si 12 februarie, Forumul de afaceri "Franta - Europa de Sud-Est".

La forum au fost prezenti reprezentantii a peste 400 de companii din 14 tari, care activeaza in sectoare precum: infrastructura, transporturi, energie, industrie auto, protectia mediului, agricultura si industrie alimentara, e-commerce, IT&C, dispozitive si echipamente medicale.

