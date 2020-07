Renault: Vanzarile au scazut cu 34,9% in primul semestru din 2020, din cauza efectelor pandemiei

In schimb, livrarile modelului electric ZOE au urcat cu 38% in primele sase luni din 2020, producatorul auto fiind unul dintre cei mai mari beneficiari ai subventiilor implementate luna trecuta in Franta - cea mai mare piata a Renault. Zoe a devenit cea mai bine vanduta masina electrica din Europa, datorita subventiilor. Livrarile Zoe in Europa au urcat cu aproape 50% in primul semestru din acest an, la 37.540 unitati, iar pentru iunie s-a inregistrat un numar record de comenzi, aproape 11.000.Vanzarile pe plan global au scazut in primul semestru din 2020 in principal din cauza expunerii ridicate la tarile care au impus restrictii severe pentru a stopa extinderea pandemiei, a precizat Renault."Incepem a doua parte a anului cu un nivel ridicat al comenzilor si un nivel satisfacator al stocurilor", a afirma Denis le Vot, sef de vanzari si marketing.In Rusia, a doua mare piata a Renault, vanzarile au scazut cu o cincime, in India cu 29% iar in Brazilia cu 47%. O crestere de 51% a livrarilor s-a inregistrat Coreea de Sud, datorita succesului noului SUV XM3.Dupa ce guvernele din Germania si Franta, cele mai mari piete auto din regiune, au majorat stimulentele pentru achizitionare de vehicule electrice, cumparatorii au luat cu asalt reprezentantele. Potrivit BloombergNEF, subventiile acordate de cele doua tari sunt printre cele mai mari din lume.Producator de automobile din 1898, Groupe Renault este prezent in 134 de tari si a vandut 3,8 milioane de vehicule in 2019. Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan , Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.