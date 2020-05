Renault vrea sa concedieze 5.000 de angajati

Ziare.

Producatorul auto francez, care inca asteapta finalizarea discutiilor cu autoritatile de la Paris pentru un imprumut garantat de stat, in valoare de cinci miliarde de euro, nu va recurge la simple concedieri, in schimb "nu-i va mai inlocui pe angajatii care intentioneaza sa se pensioneze", a anuntat publicatia franceza Le Figaro.Contactati de Reuters, reprezentantii Renault nu au dorit sa comenteze informatiile.In 2019, Renault avea 48.500 de angajati in Franta. Statul francez detine 15% din Renault.Marti, presedintele Emmanuel Macron a anuntat un plan de sustinere in valoare de 8 miliarde de euro pentru industria auto franceza, afectata de criza economica provocata de pandemia de coronavirus.De asemenea, Macron a apreciat ca Executivul de la Paris nu ar trebui sa semneze un imprumut garantat de stat in valoare de 5 miliarde de euro pentru Renault, pana cand echipa manageriala si sindicatele nu vor finaliza discutiile cu privire la forta de munca si uzinele din Franta ale constructorului auto.Anterior, un reprezentant al sindicatului CGT a spus ca Renault ar putea anunta, joi, reduceri de personal si inchideri ale fabricilor, deoarece producatorul auto francez vrea sa-si diminueze costurile cu doua miliarde de euro.Potrivit informatiilor aparute in presa, Renault intentioneaza sa inchida mai multe uzine din Franta, printre care cea de la Flins (unde sunt asamblate modelul electric Zoe si Nissan Micra) si uzina de asamblare de la Dieppe, in cadrul unui vast plan de economii care ar urma sa fie anuntat in curand.Producator de automobile din anul 1898, Groupe Renault este prezent in 134 de tari si a vandut 3,8 milioane de vehicule, in 2019.Compania Dacia a fost preluata de catre Renault in 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.