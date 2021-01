Rolul Dacia in noul plan Renault pentru redresarea gigantului auto. Seful companiei: "Dacia va evolua pentru a deveni mai atractiva"

Conform acestui plan, grupul Renault vrea sa atinga o marja operationala de 3% pana in 2023, pentru ca in 2025 sa atinga o marja operationala de cel putin 5%. Comparativ, in 2019, Renault a avut o marja operationala de 4,8%, insa asta a fost inainte ca Renault sa inregistreze pierderi record din cauza pandemiei de coronavirus.De asemenea, in planul strategic prezentat joi, Renault a dezvaluit ca intentioneaza sa isi reduca si mai mult costurile, cu 2,5 miliarde de euro pana in 2023, cu 500 milioane de euro mai mult decat estima anterior, si cu cinci miliarde de euro pana in 2025."Planul Renaulution consista in orientarea companiei in ansamblul ei, de la generarea de volume, la crearea de valoare. Mai mult decat o redresare, este vorba de o transformare profunda a modelului nostru de companie. Aceasta eficacitate crescuta va alimenta viitoarea noastra gama de produse: tehnologice, electrificate si competitive. Va alimenta totodata, forta marcilor noastre, fiecare cu propriile ei teritorii clare si diferentiate; responsabile de rentabilitatea lor si de satisfactia clientilor. Pana in 2030, vom trece de la o companie auto care utilizeaza tehnologie la o companie tehnologica, folosind masini, unde 20% din venituri vor proveni din servicii de date, din comert si din energie", a explicat explica Luca de Meo, CEO Groupe Renault.Pentru marca Dacia , plan strategic "Renaulution" prezentat joi prevede ca: " Dacia va evolua pentru a deveni mai atractiva, pastrandu-si insa atributele specifice". La randul sau, marca Lada va ramane la randul sau o marca sinonima cu robustetea si soliditatea. "Ambele marci vor continua sa propuna produse accesibile, utilizand tehnologii verificate si destinate unor clienti interesati sa faca o achizitie rationala. Atat Dacia cat si Lada vor include in viitor si vehicule din segmentul C", precizeaza grupul auto francez.Pentru a creste eficienta marcilor Dacia si Renault, planul strategic prevede: reducerea numarului de platforme de la 4 la 1; reducerea diversitatii de caroserii de la 18 la 11, avand ca rezultat capacitatea de a fabrica, in medie, 1,1 milioane de vehicule pe platforma fata de 0,3 milioane de unitati in prezent.La acestea se adauga: lansarea a sapte modele pana in 2025, dintre care doua in segmentul C, relansarea unor modele emblematice si eficienta in emisiile de CO2 prin exploatarea activelor tehnologice ale Grupului (GPL in cazul ambelor marci, E-Tech in cazul Dacia).In 2020, grupul auto Renault, proprietarul Dacia, a vandut 2,949 milioane vehicule la nivel global, in scadere cu 21,3% comparativ cu 2019, pe o piata auto globala care a scazut cu 14,2% din cauza pandemiei de coronavirus. Vanzarile de autoturisme si utilitare marca Dacia au scazut cu 29,2% in 2020, pana la 520.765 unitati.Groupe Renault, producator auto din anul 1898, este un grup international prezent in 134 de tari, care a vandut aproape 3,8 milioane de vehicule, in 2019. In prezent, compania are peste 180.000 de angajati, 40 de fabrici si 12.700 de puncte de vanzare in intreaga lume.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999 si relansata in 2004 cu modelul Logan . Ulterior, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.CITESTE SI: