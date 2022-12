Romania nu mai e ieftina pentru productia Renault - unde se fabrica mai convenabil Dacia

Romania nu mai este o destinatie ieftina pentru Renault, costurile fiind mai mari decat in Turcia sau Rusia, de exemplu, si cu mult peste cele din Maroc.

Salariile de la uzina Dacia de la Mioveni au crescut cu mai mult de un sfert in patru ani, scrie Les Echos.

Potrivit sursei citate, in anul 2013, costurile lunare brute medii pentru fiecare angajat al uzinei Dacia au fost de 950 de euro, productia anuala fiind de 340.000 de autovehicule.

In schimb, la uzina din Bursa, Turcia, unde Renault produce Clio, un angajat primeste 925 de euro brut in fiecare luna, in medie. Aici, productia anuala este de 330.000 de autovehicule.

Business Insider: Cea mai ieftina masina din Europa aduce fericirea in Romania

De asemenea, costurile la uzina Renault de la Moscova sunt de 920 de euro pentru fiecare angajat, la o productie de sub 200.000 de bucati. Nu in ultimul rand, in orasul rus Toliatti, din regiunea Samara, unde productia nu a inceput insa, costurile lunare brute pentru un angajat vor fi de circa 500 de euro.

Spre comparatie, la uzina din orasul marocan Tanger, unde se produc anual 100.000 de masini, costurile lunare sunt de doar 340 de euro.

In plus, costurile salariale din Romania au crescut cu 170 la suta, din anul 2008, datorita inflatiei de 30 la suta din ultimii 6 ani, dar si a rezultatelor bune ale gamei Entry, care regrupeaza modelele low cost care sunt produse de Renault la Mioveni.

Dacia a ajuns la o parte a pietei de peste doua ori mai mare, dupa anul 2008, pana la 2,8 la suta, in mare parte datorita succesului modelelor Duster si Sandero.

Ads