Fosta uzină Renault din Moscova a fost naționalizată. Cum se va numi de acum fabrica

Guvernul Rusiei a naționalizat o fabrică importantă care a aparținut grupului Renault și urmează să o folosească pentru a reînvia celebra marcă Moskvitch din epoca sovietică.

Un document oficial datat 3 iunie și prezentat de Nexta atestă faptul că fosta uzină Renault a fost redenumită Moskvitch.

The former #Renault plant in #Moscow was officially renamed into "#Moskvitch".

In 2006, the bankruptcy of OAO Moskvitch was officially announced, and the company was liquidated the following year. pic.twitter.com/d0fmJjvnXJ