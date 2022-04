Noul Logan 2015, pregatit pentru New Delhi - pretul depaseste orice asteptare

La salonul auto care va avea loc in New Delhi, India, la 5 februarie a. c, concernul Renault a anuntat ca va prezenta noul model Logan 2015, la un pret atractiv pentru o tara cu populatie saraca, asa cum este India, informeaza La Tribune.

Modelul s-ar putea situa la un pret de circa 5.000 euro, mai ieftin cu peste 2.500 euro decat un Logan comercializat astazi in Franta.

Robust, modern, elegant si ieftin

Noul Logan va fi produs intr-o uzina indiana, unde costurile manoperei sunt scazute, iar productia anului 2015 nu va fi una de serie mare, ci dimpotriva, o serie de incercare, pentru a testa atat interesul publicului pentru o masina iefina, cat si eficienta comerciala pe piata.

Desi detaliile tehnice privind noul model constituie un secret pe care firma nu-l face inca public, conducerea companiei a tinut sa sublinieze ca nu intentioneaza sa puna la dispozitia cumparatorilor o masina "dezbracata" de orice imbunatatire ci, dimpotriva, un vehicul robust, modern si elegant, a carui diferenta fata de alte modele sa fie indeosebi costul.

Locatia este deja stabilita, fiind vorba de uzinele Nissan-Logan, existente si aflate in functiune inca din anul 2010 in orasul indian Chennai. Acest mini-Logan este conceput anume pentru Asia, dar compania nu exclude fabricarea in viitor si intr-o alta tara emergenta, Brazilia.

In plus, specialistii apeciaza ca, in functie de succesul pe care il va avea noul automobil, este foarte probabil ca o parte din productie sa intereseze chiar clientii din Europa, dornici in prezent de masini iefine.

Capcana

La timpul sau, uzinele din Chennai au reprezentat o investitie de un miliard de dolari (mai exact, 780 milioane euro), avand o capacitate de 400.000 vehicule pe an si toate dotarile necesare pentru ca sa faca fata si productiei pe orizontala: subansamble, accesorii, vopsele.

Pentru uzinele Renault, noua initiativa este cert o provocare, dar compania este obisnuita cu provocarile. In 1999, la zece ani de la caderea comunismului, uzinele din Pitesti inca mai produceau tipurile vechi, cautate in Europa de Est, dar imposibil de valorificat in vest.

Proabil ca momentul de cotitura al uzinelor l-a reprezentat chiar lansarea modelului Dacia Logan in 2004, cu un succes care depasea asteptarile. Luand avant, uzinele au reusit sa-si creeze puncte de lucru in cele mai atractive locuri de pe glob, sub aspectul costului, dar si in ce priveste calitatea manoperei.

In afara de Romania, Renault este prezenta astazi in Rusia (Moscova si Togliatti), Brazilia (Curitiba), India (Chennai), Tanger, Maroc. In baza politicii sale de producere a masinilor ieftine, vanzarile globale ale firmei Renault au crescut anul trecut cu 3,1%, ajungand la 2.628.208 vehicule, in timp ce alti producatori si-au restrans productia.

Indiscutabil, cheia acestui succes consta in politica pretului mic pe care compania a urmarit-o neabatut. Un Logan cu toate imbunatatirile se vinde astazi in Franta cu 7.700 euro, un Sandero cu 7.900. Amandoua sunt mai ieftine decat un Fiat Panda si se situeaza la o diferenta de peste 2.000 euro fata de un Hyundai coreean.

Renault spera sa obtina o noua crestere a productiei sale in acest an, pana la 10%. Totusi, scaderea continua a costurilor poate fi o capcana, cu efecte psihologice. Este acea capcana care atrage numai o anumita parte din cumparatori inspre produsele oferite la promotii.