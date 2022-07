Renault va produce un model bazat pe Logan in Venezuela

Renault a semnat de curand un acord cu chinezii de la Great Wall pentru o mai buna acoperire a pietei din Venezuela. Francezii vor sa lanseze aici un model bazat pe Logan.

Renault incearca sa isi extinda sfera de influenta in America de Sud prin semnarea unui nou acord de colaborare, de aceasta data cu chinezii de la Great Wall. Interesele francezilor se leaga de penetrarea asiaticilor pe piata din Venezuela, unde Renault intentioneaza sa activeze mai intens, cu un model complet nou.

Din primele informatii, se pare ca grupul francez isi doreste un sedan cu un pret acceptabil, bazat pe actualul Dacia Logan, care sa se vanda bine pe piata venezueleana. In aceste conditii, Renault ar putea utiliza chiar uzina celor de la Great Wall, care functioneaza de ceva timp la Guacara.

In acest moment, Renault importa in Venezuela aproximativ 10.000 de vehicule in fiecare an. Numarul modelelor Renault, prezente pe piata din Venezuela ar putea insa creste la 15.000 dupa semnarea acestui acord. Uzina Guacara ar urma astfel sa produca 15.000 de unitati Renault si 7000 de unitati Great Wall, favorizand astfel activitatea celor doua branduri pe aceasta piata.

Renault vine pe piata sud-americana cu modelele Logan si Sandero, insa nu foloseste sigla Dacia pentru acestea. De cealalta parte, Great Wall activeaza in aceasta zona cu Peri, clona mult mai celebrului Fiat Panda, o serie de pick-up-uei si SUV-ul Hover, regasit si la noi pe piata.

Cititi mai multe Automarket.ro