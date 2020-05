Ministru francez: Renault se lupta sa supravietuiasca din cauza coronavirusului

Ziare.

"Cu privire la gravitatea crizei, precum si cu privire la situatia companiilor, eu voi continua sa spun adevarul: Renault se lupta sa supravietuiasca", a spus Bruno Le Maire, intrebat fiind intr-un interviu publicat in cotidianul Le Figaro daca va accepta ca firmele care sunt sustinute de statul francez sa inchida uzine in Franta, asa cum intentioneaza sa faca Renault.Potrivit presei, Renault intentioneaza sa inchida mai multe uzine din Franta, printre care cea de la Flins, unde sunt asamblate modelul electric Zoe si Nissan Micra, dar si uzina de asamblare de la Dieppe, in cadrul unui vast plan de economii care ar urma sa fie anuntat saptamana viitoare.Bruno Le Maire a mai declarat pentru Le Figaro ca nu a semnat inca imprumutul garantat de stat in valoare de 5 miliarde de euro solicitat de Renault. "Continuam discutiile in cadrul planului de sprijinire a industriei auto.Cerem constructorilor sa isi asume angajamente in trei directii: vehiculele electrice, respectarea sub-contractantilor si mentinerea in Franta a celor mai avansate activitati tehnologice", a subliniat ministrul francez al Economiei.Sursele citate de Reuters au declarat la inceputul acestei saptamani ca Renault a ajuns la un acord cu bancile pentru un imprumut garantat de stat in valoare de 5 miliarde de euro. Acest imprumut garantat de stat, la care Renault lucreaza de aproximativ o luna, ar urma sa fie in scurt timp supus aprobarii Consiliului de Administratie, inainte de a fi aprobat oficial de Ministerul de Finante.Bruno Le Maire a mai spus ca raspunsul Frantei la cea mai grava recesiune postbelica a constat in ajutoare si garantii de stat in valoare de 450 de miliarde de euro, adica 20% din PIB. Guvernul de la Paris se asteapta ca cea de-a doua economie a zonei euro sa inregistreze o contractie economica de cel putin 8% in acest an, iar deficitul bugetar sa ajunga la un maxim istoric de 9% din PUB.Uniunea Europeana a acordat statelor membre flexibilitatea necesara pentru a face fata impactului economic al coronavirusului, prin suspendarea regulilor care limiteaza imprumuturile guvernamentale. Bruno Le Maire si-a exprimat speranta ca aceste reguli vor ramane suspendate si in 2021. "Nimic nu ar fi mai rau decat relansarea masinariei economice dupa care sa apesi frana pe cheltuieile publice", a apreciat oficialul francez.Producator de automobile din 1898, Groupe Renault este prezent in 134 de tari si a vandut 3,8 milioane de vehicule in 2019. Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.