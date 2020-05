Renault da afara 15.000 de angajati la nivel mondial si suspenda dezvoltarea in Romania si Maroc

Ziare.

"Asa cum a fost anuntat odata cu rezultatele anuale, Groupe Renault prezinta astazi planul sau de transformare, care are ca scop realizarea unor economii de peste 2 miliarde de euro, pe parcursul a trei ani si punerea bazelor unui nou model de competitivitate.Dificultatile cu care se confrunta grupul, criza majora prin care trece industria auto si urgenta tranzitiei ecologice sunt imperative care determina compania sa accelereze aceasta transformare.Acest proiect de plan va consolida capacitatea de adaptare a grupului, prin concentrarea pe generarea de flux de numerar, pastrand in acelasi timp clientul in centrul prioritatilor sale. Se bazeaza pe o abordare mai eficienta a activitatilor operationale si pe gestionarea riguroasa a resurselor.Dincolo de acest aspect, proiectul de plan urmareste sa puna bazele dezvoltarii pe termen lung a Groupe Renault. In Franta, grupul va fi organizat in jurul unor zone comerciale strategice, de viitor: vehicule electrice, LCV, economie circulara si inovatie cu valoare adaugata ridicata", a anuntat vineri Grupul Renault.Aceste centre regionale majore de excelenta, situate in Franta, urmeaza sa se afle in centrul revenirii grupului. La Flins si Guyancourt, grupul isi va reorganiza activitatile.Groupe Renault intentioneaza sa faca ajustarile necesare in privinta fortei de munca pentru a permite revenirea la o crestere rentabila si durabila si se angajeaza sa se asigure ca acestea se desfasoara printr-un dialog exemplar cu partenerii sociali si cu autoritatile locale."Acest proiect de ajustare a fortei de munca urmeaza sa se bazeze pe masuri de recalificare, mobilitate interna si plecari voluntare. Acesta se va intinde pe parcursul a trei ani si va viza aproape 4.600 de posturi in Franta, la care se adauga reducerea cu peste 10.000 de alte posturi in restul lumii, unde Grupul este prezent", explica grupul."Am incredere in atuurile noastre, in valorile noastre si in conducerea companiei pentru a reusi transformarea prevazuta si pentru a readuce Grupul la valoarea sa prin implementarea acestui plan. Modificarile planificate sunt fundamentale pentru a asigura sustenabilitatea companiei si dezvoltarea acesteia pe termen lung.La nivel colectiv si cu sprijinul partenerilor nostri din Alianta, ne vom putea atinge obiectivele si vom face din Groupe Renault un jucator major in industria auto in anii urmatori. Suntem pe deplin constienti de responsabilitatea noastra, iar transformarea planificata poate fi realizata doar cu respectarea tuturor partilor co-interesate ale Grupului nostru si printr-un dialog social exemplar", a declarat Jean-Dominique Senard, presedintele Consiliului de Administratie al Renault.Proiectul include urmatoarele- Imbunatatirea eficientei si reducerea costurilor de inginerie, profitand de activele consolidate ale Aliantei, aproximativ 800 de milioane de euro;- Rationalizarea proiectarii si dezvoltarii vehiculelor: reducerea diversitatii componentelor, cresterea standardizarii, programele Leader - Follower din cadrul Aliantei;- Optimizarea resurselor: concentrarea dezvoltarii tehnologiilor strategice cu valoare adaugata ridicata in sit-urile de inginerie din Ile-de-France;- Optimizarea utilizarii centrelor de cercetare si dezvoltare din strainatate si subcontractarea;- Optimizarea mijloacelor de validare prin utilizarea sporita a digitalului;- Optimizarea productiei, cu economii de aproximativ 650 de milioane EUR;- Accelerarea transformarii uzinelor prin generalizarea instrumentelor specifice Industriei 4.0;- Imbunatatirea procesului in noile proiecte de inginerie: accelerarea digitalizarii si "design to process" ("de la conceptie la proces").* Capacitatea de productie globala revizuita de la 4 milioane de vehicule in 2019 la 3,3 milioane pana in 2024 (referinta Harbour).* Ajustarea numarului de angajati din productie., studiu pentru adaptarea capacitatilor de productie ale Grupului in Rusia, studiu pentru rationalizarea activitatilor de fabricatie a cutiilor de viteze in lume.In Franta, patru ipoteze de lucru pentru optimizarea productiei vor face obiectul unei consultari aprofundate cu toate partile interesate, in special cu partenerii sociali si cu autoritatile locale:▪ Renault lanseaza un proces de consultare la uzinele din Douai si Maubeuge pentru a studia crearea unui centru optimizat de excelenta pentru vehicule electrice si vehicule comerciale usoare in nordul Frantei.▪ Reflectie deschisa asupra reconversiei uzinei de la Dieppe la sfarsitul productiei Alpine A110.▪ In Flins, crearea unui ecosistem de economie circulara pe sit, inclusiv transferul activitatilor de la Choisy-le-Roi.▪ La Fonderie de Bretagne, Renault lanseaza o revizuire strategica.Optimizarea costurilor generale si de marketing: digitalizarea pentru optimizarea costurilor de marketing, rationalizarea organizatiei si reducerea costurilor aferente functiilor suport etc.Aceasta reorientare asupra activitatii de baza a grupului printr-o modificare in domeniul sau de activitate va fi in special axata pe o parte din reteaua de distributie RRG integrata in Europa.Transferul pachetului de actiuni detinut de Groupe Renault la Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) din China catre Dongfeng Motor Corporation si incetarea activitatilor cu vehicule termice, sub marca Renault, pe piata chineza.Aceste planuri vor fi prezentate organismelor reprezentative ale angajatilor in conformitate cu reglementarile aplicabile.Costul estimat al implementarii acestui plan este de 1,2 miliarde de euro.