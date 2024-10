Renault vrea sa concedieze 7.500 de angajati in Franta pana in 2016

Renault intentioneaza sa concedieze 7.500 de angajati in Franta pana in 2016, pentru a stimula competitivitatea in contextul in care atat piata locala, cat si cea europeana continua sa scada, a anuntat un purtator de cuvant al producatorului francez.

Disponibilizarile reprezinta echivalentul a 14% din personalul francez al Renault, iar 5.700 vor fi plecari voluntare din companie.

Producatorul auto face presiuni pentru ca angajatii sa accepte o noua intelegere cu privire la costuri si conditii, in vederea reducerii costurilor si alinierii productivitatii la nivelul fabricilor din tari precum Spania sau Marea Britanie, relateaza Reuters.

Grupul avea aproximativ 128.000 de angajati la nivel global la sfarsitul anului 2011.

Producatorii auto se confrunta cu un declin abrupt al pietei europene, pe fondul crizei datoriilor suverane din zona euro. Vanzarile de masini in Franta, Spania si Italia au inregistrat in 2012 cel mai scazut nivel din ultimii ani.

Rata somajului din Franta se afla la cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani.

