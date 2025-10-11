Vanzarile Renault, mai mici cu 25% in 2009

Vanzarile producatorului auto francez Renault ar putea sa scada in acest an cu 25%, este de parere directorul Patrick Pelata. Acesta sustine insa ca firma era pregatita pentru un astfel de recul.

"Startul unui an cu probleme in Italia si a unuia dificil in Marea Britanie sau Spania ma determina sa spun ca nu sunt motive sa fac estimari mai optimiste", a afirmat Pelata.

Mai mult, seful Renault se asteapta sa mai treaca doi sau chiar trei ani pana cand criza va trece pentru industria auto, informeaza Reuters.

Renault este al doilea constructor auto ca marime din Franta, a inregistrat in primul trimestru o scadere de 31% a vanzarilor, la 7,08 miliarde de euro.

Ads