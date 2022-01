Calculul prezentat de Anca Dragu: ”PSD poate creşte pensiile cu 15% de mâine”

Senatoarea USR Anca Dragu, fost ministru de Finanțe, a transmis vineri, 28 ianuarie, că solicitarea PSD privind renegocierea PNRR pentru modificarea procentului din PIB alocat pensiilor este ”o perdea de fum”.

Senatoarea susține că social-democrații, aflați în prezent la putere, ar putea creşte pensiile cu minimum 15% fără să fie necesară o renegociere a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

”Obiectivul pe termen mediu asumat în PNRR al pensiilor raportate la PIB este mult peste ceea ce România a plătit vreodată pensionarilor. Înainte ca PSD să bată toba că negociază PNRR, ar putea creşte pensiile cu minimum 15%. Mâine! PSD poate creşte pensiile cu 15% mâine. În plus, ar fi putut să crească pensiile cu 25% când au aprobat bugetul pe anul 2022. Restul e perdea de fum marca PSD. O perdea de fum de 1,5% din PIB. Adică 18 miliarde de lei care ar putea fi în buzunarele pensionarilor. Este, de asemenea, o perdea de fum care încearcă să acopere şi eşecul măsurilor de reducere a facturilor la energie electrică şi gaze naturale”, a scris Anca Dragu pe Facebook.

Senatoarea, fost ministru de Finanţe în Guvernul Cioloş, a adăugat că PSD ar fi promis mărirea pensiilor cu 40% în speranţa că alţii vor pune în practică această măsură.

”PSD a promis că măreşte pensiile cu 40%, sperând ca alţii să pună în practică promisiunea lăsată de ei pe hârtie. Acum sunt la guvernare şi amână aplicarea propriilor legi de creştere a pensiilor şi salariilor, căutând vinovaţi. Cu aceste promisiuni au câştigat multe voturi, dar acum, când nu îşi ţin promisiunea, caută scuze penibile. PSD încearcă să-şi acopere minciuna printr-o scuză penibilă, cum că în PNRR a fost introdusă o limită a pensiilor ca procent din PIB”, a adăugat Dragu.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, joi, că o renegociere a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă este imposibilă.

”Am spus partenerilor internaţionali atunci când am negociat PNRR că aceasta este forma finală, am fost de acord cu toţii, am semnat o formă finală şi am spus că nu vom reveni asupra lui şi atunci când am făcut această coaliţie am spus că nu vom reveni asupra PNRR, pentru că asta înseamnă să reiei toată procedura de negociere a PNRR, asta înseamnă să aruncăm la coş 30 de miliarde de euro”, a spus Cîţu, într-o conferinţă de presă la sediul PNL.

Recent, ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că susţine în continuare o renegociere a ţintei de 9,4% din PIB prevăzută în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru cheltuielile cu pensiile.

