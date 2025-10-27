Renegocierea PNRR a fost "succesul din care au dispărut banii", avertizează fostul premier Cîțu. "România a mai pierdut peste 7 miliarde euro din PNRR"

Autor: Mihai Diac
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 20:30
257 citiri
Renegocierea PNRR a fost "succesul din care au dispărut banii", avertizează fostul premier Cîțu. "România a mai pierdut peste 7 miliarde euro din PNRR"
Florin Cîțu, fost premier - FOTO Hepta

Florin Cîțu, fost șef al Guvernului și fost ministru de Finanțe, consideră că etapa cea mai recentă de renegociere a PNRR, realizată sub mandatul premierului Bolojan, nu a fost un succes ci, dimpotrivă, a marcat o pierdere de 7 miliarde de euro din banii alocați României.

Cîțu își prezintă această opinie într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 27 octombrie 2025.

„Renegocierea PNRR” – succesul din care au dispărut banii

Iar ni se vinde povestea succesului. A marilor negociatori.

Realitatea: România a mai pierdut peste 7 miliarde euro din PNRR, iar jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA a fost scos și înlocuit cu un text birocratic compus de funcționari de la București și Bruxelles. (care nu înțeleg nimic dar scriu documente doar ca să dea bine în PowerPoint)", a scris Florin Cîțu pe Internet.

Fostul premier formulează și două "întrebări retorice":

"Ce se întâmplă cu GAP-ul de TVA acum că nu mai e jalon? Exact.

De unde luăm banii pentru cele peste 7 miliarde euro pierdute? Exact, din nou.

Ca de obicei. Succesul e la ei. Nota de plată e la români", subliniază fostul lider PNL.

Gură de aer pentru România: jalonul privind scăderea GAP-ului de TVA, eliminat din PNRR. La acest capitol țara noastră are 30% grad de necolectare, cel mai ridicat din UE
Gură de aer pentru România: jalonul privind scăderea GAP-ului de TVA, eliminat din PNRR. La acest capitol țara noastră are 30% grad de necolectare, cel mai ridicat din UE
Jalonul privind reducerea gap-ului de TVA din PNRR a fost înlocuit, în urma renegocierilor cu Comisia Europeană, cu „măsuri structurale și legislative de întărire a capacității...
Cota de TVA are "premise clare pentru o nouă creștere", până la 23-24 la sută, avertizează Florin Cîțu. Când s-ar putea aplica noua majorare
Cota de TVA are "premise clare pentru o nouă creștere", până la 23-24 la sută, avertizează Florin Cîțu. Când s-ar putea aplica noua majorare
Florin Cîțu, fost șef al Guvernului și fost ministru de Finanțe, estimează că, în România, TVA ar putea crește din nou, deși cea mai recentă majorare, de la 19 la 21 la sută, a intrat...
#renegociere pnrr, #pnrr romania, #Florin Citu, #TVA Romania, #gap TVA, #PIB Romania , #PNRR
