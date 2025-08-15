Ministerul Educației pierde mai puțini bani din PNRR după renegocierea planului. Penalizarea era să fie de aproape 1,7 miliarde de euro, pentru neîndeplinirea obiectivelor de investiții

Renegocierea PNRR a redus penalizarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) cu 1 miliard de euro, anunță instituția vineri, 15 august. Ministerul păstrează doar investițiile și proiectele cu grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026.

Inițial, ministerul gestiona 17 investiții și 7 reforme pentru perioada 2021 - 2026, cu o valoare totală de 3,285 miliarde euro, pentru perioada 2021 - 2026.

„Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Componenta 15 - Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), gestionează 17 investiții și 7 reforme cu o valoare totală alocată de 3,285 miliarde euro (în perioada 2021 - 2026). În cazul MEC, conform analizei realizate anul acesta de minister, împreună cu MIPE și reprezentanții Comisiei Europene, dacă proiectele s-ar fi desfășurat fără renegociere, țintele și jaloanele cu risc de neîndeplinire până în 31 august 2026 puteau conduce la o penalizare totală de aproximativ 1,7 miliarde euro”, precizează vineri Ministerul Educației.

Conform instituției, în urma renegocierii între Guvernul României și Comisia Europeană din acest an, au fost păstrate doar investițiile și proiectele cu un grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026, MEC reducându-și astfel penalizarea de la aproximativ 1,7 miliarde euro la 718 milioane euro.

„Așadar, în urma renegocierii, au fost păstrate numai proiectele ce fac dovada gradului de maturitate care să permită finalizarea în perioada asumată și absorbirea integrală a valorii din grant aferentă, pentru celelalte proiecte urmând a fi căutate surse de finanțare alternative. Spre exemplu, pentru investiția 15 - Școala ONLINE, investiție finanțată din componenta de împrumut PNRR, s-a luat deja decizia de a fi transferată pe o altă sursă de finanțare, de această dată finanțare nerambursabilă prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF)”, explică reprezentanții Ministerului Educației.

Preacordul de renegociere a PNRR dintre Guvern și Comisia Europeană

Guvernul a adoptat joi, 14 august, un memorandum care prezintă rezultatele unui preacord cu Comisia Europeană privind renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Această etapă are ca obiectiv principal accelerarea implementării și asigurarea clarității în ceea ce privește proiectele care rămân finanțate prin PNRR.

Conform memorandumului, noua alocare pentru România este de 21,62 miliarde euro, din care 13,56 miliarde euro reprezintă granturi nerambursabile și 8,06 miliarde euro împrumuturi. Componenta de granturi a fost securizată integral. În privința împrumuturilor, suma a fost ajustată pentru a evita un impact negativ asupra deficitului bugetar.

Pentru o monitorizare transparentă, proiectele aflate în implementare vor fi urmărite printr-un tablou de bord public, care urmează a fi lansat în luna septembrie și care va oferi vizibilitate asupra stadiului fiecărui proiect rămas în PNRR, a precizat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru.

