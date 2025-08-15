Ministerul Educației pierde mai puțini bani din PNRR după renegocierea planului. Penalizarea era să fie de aproape 1,7 miliarde de euro, pentru neîndeplinirea obiectivelor de investiții

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 15 August 2025, ora 12:07
78 citiri
Ministerul Educației pierde mai puțini bani din PNRR după renegocierea planului. Penalizarea era să fie de aproape 1,7 miliarde de euro, pentru neîndeplinirea obiectivelor de investiții
Daniel David, ministrul Educației FOTO Facebook/Ministerul Educației - România

Renegocierea PNRR a redus penalizarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) cu 1 miliard de euro, anunță instituția vineri, 15 august. Ministerul păstrează doar investițiile și proiectele cu grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026.

Inițial, ministerul gestiona 17 investiții și 7 reforme pentru perioada 2021 - 2026, cu o valoare totală de 3,285 miliarde euro, pentru perioada 2021 - 2026.

„Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Componenta 15 - Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), gestionează 17 investiții și 7 reforme cu o valoare totală alocată de 3,285 miliarde euro (în perioada 2021 - 2026). În cazul MEC, conform analizei realizate anul acesta de minister, împreună cu MIPE și reprezentanții Comisiei Europene, dacă proiectele s-ar fi desfășurat fără renegociere, țintele și jaloanele cu risc de neîndeplinire până în 31 august 2026 puteau conduce la o penalizare totală de aproximativ 1,7 miliarde euro”, precizează vineri Ministerul Educației.

Conform instituției, în urma renegocierii între Guvernul României și Comisia Europeană din acest an, au fost păstrate doar investițiile și proiectele cu un grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026, MEC reducându-și astfel penalizarea de la aproximativ 1,7 miliarde euro la 718 milioane euro.

„Așadar, în urma renegocierii, au fost păstrate numai proiectele ce fac dovada gradului de maturitate care să permită finalizarea în perioada asumată și absorbirea integrală a valorii din grant aferentă, pentru celelalte proiecte urmând a fi căutate surse de finanțare alternative. Spre exemplu, pentru investiția 15 - Școala ONLINE, investiție finanțată din componenta de împrumut PNRR, s-a luat deja decizia de a fi transferată pe o altă sursă de finanțare, de această dată finanțare nerambursabilă prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF)”, explică reprezentanții Ministerului Educației.

Preacordul de renegociere a PNRR dintre Guvern și Comisia Europeană

Guvernul a adoptat joi, 14 august, un memorandum care prezintă rezultatele unui preacord cu Comisia Europeană privind renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Această etapă are ca obiectiv principal accelerarea implementării și asigurarea clarității în ceea ce privește proiectele care rămân finanțate prin PNRR.

Conform memorandumului, noua alocare pentru România este de 21,62 miliarde euro, din care 13,56 miliarde euro reprezintă granturi nerambursabile și 8,06 miliarde euro împrumuturi. Componenta de granturi a fost securizată integral. În privința împrumuturilor, suma a fost ajustată pentru a evita un impact negativ asupra deficitului bugetar.

Pentru o monitorizare transparentă, proiectele aflate în implementare vor fi urmărite printr-un tablou de bord public, care urmează a fi lansat în luna septembrie și care va oferi vizibilitate asupra stadiului fiecărui proiect rămas în PNRR, a precizat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru.

Ministerul Educației anunță desființarea a peste 500 de școli. Vor fi arondate altor instituții de învățământ
Ministerul Educației anunță desființarea a peste 500 de școli. Vor fi arondate altor instituții de învățământ
Ministerul Educației a anunțat că 507 unități școlare vor deveni structuri arondate altor școli, în cadrul reorganizării rețelei naționale, fără a fi închise fizic, măsura vizând...
Schimbări majore pentru elevii de liceu. Ministerul Educației rescrie programele și urmărește: "Creșterea relevanței sociale a studiilor liceale și reducerea analfabetismului funcțional"
Schimbări majore pentru elevii de liceu. Ministerul Educației rescrie programele și urmărește: "Creșterea relevanței sociale a studiilor liceale și reducerea analfabetismului funcțional"
Peste 1.500 de specialişti, selectaţi după criterii stricte şi completată cu profesori propuşi de Academia Română, vor rescrie programele şcolare pentru liceu, astfel încât acestea să...
#renegociere pnrr, #Ministerul Educatiei, #penalizare pnrr, #mipe , #PNRR
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume a jucat primul sau meci din istorie! Cat a fost scorul
ObservatorNews.ro
Alerta de canicula in 24 de judete si in Capitala. Temperaturile vor ajunge pana la 37 grade C
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Majoritatea rușilor au încredere în Putin. Ce rată de aprobare are președintele Rusiei după trei ani de război SONDAJ
  2. Ministerul Educației pierde mai puțini bani din PNRR după renegocierea planului. Penalizarea era să fie de aproape 1,7 miliarde de euro, pentru neîndeplinirea obiectivelor de investiții
  3. Economist, mesaj dur la adresa „dacilor liberi”: „Mergi la Parascheva Teodosie și cegeu să îți dea de mâncare, putoare”
  4. Primăria care trimite angajații la „formare profesională” all inclusive. 30.000 de euro cheltuiți în câteva luni. Edilul: „Sunt banii mei, nu îi iau de la nimeni”
  5. Câtă încredere au americanii în capacitatea lui Trump de a lua "decizii înțelepte" privind Ucraina SONDAJ
  6. Cod portocaliu și galben în peste jumătate de țară. Zonele unde temperaturile vor urca până la 38 de grade HĂRȚI
  7. Locuitorii din Alaska au declanșat proteste înaintea întâlnirii liderilor SUA și Rusiei: „Putin ar trebui să fie la închisoare și pur și simplu vine aici” FOTO/VIDEO
  8. Peste 66 de kilograme de cocaină, descoperite într-o autorulotă în Sibiu. Cât valorau drogurile pe piața neagră VIDEO
  9. Ministrul de Finanțe al Israelului lansează un plan de colonizare ca să „îngroape” ideea unui stat palestinian
  10. Cum a apărut Serghei Lavrov la reuniunea din Alaska: Mesajul nostalgic și controversat de pe tricoul ministrului rus de Externe