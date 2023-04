2.500 de euro oferiți pentru manoperă la renovarea unui apartament mic: "Nici căratul materialelor și debarasat molozul nu se încadrează în banii ăștia"

Prețurile mari ale materialelor de contrucții și cele cerute de meseriași pentru manoperă i-au descurajat pe mulți români să planifice lucrări de amenajare a locuinței.

În discuțiile pe această temă lansate pe grupurile dedicate prețurile vehiculate îi șochează pe mulți.

O româncă a lansat o ofertă fermă în care a anunțat care este bugetul disponibil pentru manoperă.

"Apartament de renovat integral, în București, 46 mp. Gresie, faianță (baie), instalație sanitară complet nouă, ceva rigips și parchet.

Pereții sunt fără humă și așteaptă mâini dibace să îi îmbrace în haine noi din glet și lavabil.

Ofer 2500 euro manoperă, preț rezonabil pentru doi băieți ce ar munci maxim o lună.

Cineva interesat?", a întrebat aceasta pe grupul Construcții case și amenajări interioare și exterioare.

"Uitați că trăiți în România unde salariul este 2.000 de lei?"

Oferta a stărnit o dezbatere între meseriași și potențiali clienți, revoltați de prețuri.

"În construcții nu este ca și la birou, ai pornit laptopul și dă-i bătaie! Păi sculele, transportul, asigurarea se decontează din cei 1250 €, rezultă că nici pe salariul minim nu lucrează! Haideți să mai și gândim înainte de a vorbi!"

"Pentru cineva din București transportul are un cost mic. Oricine muncește, plătește transport, hrană și multe altele din salariul încasat.

Și dacă în construcții, în viitorul nu foarte îndepărtat, se va ajunge la salariul minim, nu se va mai face nimic?

Vă spun sigur că pe un venit încasat de 5000 lei sunt foarte mulți în construcții.

Iar 5-6000 lei e peste multe alte salarii în România.

E opinia dvs și v-o respect, însă de ce oare am primit peste 100 oferte?

Știu, veți spune că sunt toți dorei, că doar așa se vorbește, mai nou", a răspuns autoarea postării.

"Mai oameni buni, voi uitați că trăiți în România unde salariul este 2000 lei? Exact din cauza asta mi-am făcut eu singur tot, din cauza fomiștilor ca voi, cum mama dracu să ceri atâtea mii de euro pentru 46 mp?! Sunteți cu toate țiglele pe casă? Și dacă vă dă 4000 € ce siguranță are că nu îi cade faianța peste 6 luni? Și ce siguranță are că veniți să reparați? Toată lumea trebuie să aibă încredere în meseriași sau cum? Omul are 2500 €, atât are, doar nu și-ar vinde un rinichi să vă dea vouă. Dați nr de telefon, vă sună, mergeți și negociați, vă apucați voi să certați omul că atâția bani are."

"Fără să văd lucrarea aș cere minim 4.000 de euro"

"Să vezi ce țeapă îți iei de 2500 de euro, să ne spui și nouă ce ai găsit."

"Pentru cei care râd, vi se pare derizoriu prețul? Mie mi se pare un preț bun sau e puțin să muncești o lună pe aprox 6.000 lei?"

"Sună un instalator să vezi ccât cere pentru schimbat instalația într-o baie, doar baia aia o să ajungă 1000 euro, rămîn 1500 eu pentru restul casei, eu zic pas."

"La 46 mp fără să văd lucrarea aș cere minim 4000 de euro."

"Am dat doar pentru o baie manoperă 5.000 de lei"

"2500 de euro este doar gletul cu instalația obiectele sanitare poate îl cheamă pe dorel să pună faianța gresia cu fața în jos sau mai sunt prin zonă băieți care vin să ia doar avansul."

"Eu am dat doar pentru o baie manoperă 5000 lei, fără munca instalatorului, muncă de 5 zile."

"Nici căratul materialelor și debarasat molozul nu se încadrează în banii ăștia, băi oameni buni ați înnebunit la cap să acceptați prețul ăsta? La finalul lucrării omul mai are și pretenții maxime (doamne ferește)."

"Beneficiarul a ajuns să facă prețul muncii"

"Mâine mă duc la stomatolog și îi spun că am doar 2000 de lei să îmi facă toată dantura.

Poimâine mă duc cu mașina în service și îi spun aceeași placă mecanicului.

Mă duc chiar și la Mercedes cu 20000 de euro, căci pe ei doar nu i-a costat 80000 fabricarea mașinii. 2 lei dai, 2 lei face."

"Când beneficiarul a ajuns să facă prețul muncii, ne-am dus dracului cu totul!"

"Doar să zugrăvești un apartament te costă 1000€ poate și mai bine...dumneata vrei să renovezi tot apartamentul cu 2500€ când o pâine costă 12 lei? Eu zic să puneți mâna și să faceți dumneavoastră și așa rămâneți și cu banii și pe urmă îmi spuneți și mie c-am cât ar costă munca dumneavoastră."