Prețurile halucinante plătite pentru renovarea unui apartament: "Credeți, nu credeți, eu am facturi, 22.000 de euro manoperă și materiale"

Mulți români au amânat renovarea locuințelor în ultima perioadă, din cauza creșterii prețurilor la materiale de construcții, dar și la manoperă.

Cei care trebuie să facă lucrări de reparații întreabă din când în când la ce sume ar putea ajunge acestea.

Este întrebarea adresată de o femeie care locuiește în București și vrea să renoveze un apartament de 3 camere.

"Aș dori să îi intreb pe cei care lucrează în domeniul construcțiilor sau pe cei care au trecut recent prin procesul de renovare, cam ce prețuri se practică.

Mai concret: vreau să îmi renovez apartamentul. Are aproximativ 65 mp, 3 camere, 2 băi, o bucătărie, un hol și doresc preț per manoperă pentru zidărie, parchet, gresie, faianță.

Întreb pentru că am primit prețuri extrem de diferite, iar aici mă refer la diferențe uriașe.

Aș dori să știu dacă există vreun secret prin care îmi pot da seama dacă discut cu niște meseriași sau nu. Eventual poate îmi dați si vreo recomandare. Nu caut ieftin și bun, ci caut să facă lucrare de calitate", a scris aceasta pe grupul Idei amenajări, de pe Facebook.

"Banii aceștia îi dai să-ți ridice o casă, nu să renoveze un apartament"

În comentarii, mai mulți membri ai grupului menționează sumele cheltuite pe renovări.

"Manoperă și materiale, cca 25.000€. Rașchetat pereți, curățat faianță/ gresie, instalație electrică/ sanitară, glet, faianță, gresie, tencuială, var lavabil, parchet, zidărie."

"Doamne Ferește, sunteți în România, nu Germania să puneți prețurile acelea de mii de euro, nici nemții nu plătesc atât.

Soțul meu lucrează în domeniu și privat în Germania și nu poate cere prețurile acestea exorbitante de mii sau chiar zeci de mii de euro, este totuși un apartament de 65 mp, nu o vilă."

"Stimată doamnă nu exagerează nimeni, eu sunt în renovare cu același metraj 65, și sunt reale aceste prețuri, credeți nu credeți, eu îi am reali cu facturi cu tot 22.000 euro manoperă și materiale."

"Doamnă dragă, banii aceștia îi dai să-ți ridice o casă nu să renoveze un apartament, poți să faci câte modificări vrei.

Știți vorba aia, nu-i prost cine cere, e prost cine dă.

Soțul lucrează în domeniu doamnă dragă și știu ce vorbesc în legătură cu prețurile."

Calculele unui meseriaș

"Meseriaș fiind, garantez că sunteți complet ruptă de realitate și ați rămas în urmă cu minim 4-5 ani. Față de atunci, la materiale minim s-au dublat prețurile. Pe lângă asta, un angajat în construcții ce atunci muncea pe 1200-1500 lei, în ziua de azi, fără 4-5000 lei pe lună în mâna nu îți mai stă. La un calcul simplu. O placă de rigips (verde) de la 29 lei, a ajuns 50-55 lei, un sac de glet de nivelare, de la 28 la 50-60 lei, unul de finisaj de la 40 la 60 -70 lei.

Profilele pentru structurile de rigips, dublate la preț, adezivii pentru gresie și faianță, între 60-120 lei sacul, pe lângă toate scumpirile astea, s-au schimbat și mărit taxele către stat, clienții dacă dau bani au pretenții, nu te mai poți duce la lucrare cu o teslă și un ciocan. O mașină de tăiat gresie între 1200 lei și 4500 lei (cum este acum în vogă gresia de 60x120 ești obligat să ai minim una). Nu se mai lucrează cu ate, șufe, cretă, furtune de nivel, ci îți trebuie laser, 800- 1500 lei bucată.

Bormașini, acumulatori, consumabile, doar ca să poți porni o firmă de construcții sau amenajări, îți trebuie un minim de 15-20000 € investiți doar în scule și logistică. Pe lângă investiția asta, dacă ai două echipe, lunar mai ai minim 2000 cheltuieli cu echipele (începând de la consumabile până la diurnă, mese la prânz, țigări, sucuri, apă, combustibil, asigurări la mijloacele de transport și așa ajungi să întinzi pe o foaie de hârtie, câteodată zeci de cheltuieli lunare ascunse pe care un client nu le vede. El vede doar că trebuie aruncată o gresie jos, o faianță pe perete și o lavabilă. Ușor când stai te uiți și faci calcule."

"În Germania e cam 40.000€ renovarea la 3 camere. Dacă faci cu firme cu factură sare de 60.000€ și lucrează doar cu materiale luate de meseriași, își mai pun și acolo adaos."

"În România sunt prețuri foarte mari, nu vorbesc de calitate preț. Dorința de îmbogățire, lipsa meseriașilor, aduc prețuri nesimțite. Se vede că se poate și a devenit cerere și oferă, liberă piață. Meseriașii, care sunt pentru că uneori sunt cârpaci cu prețuri exorbitante văd o piață în creștere o oportunitate de a face mulți bani.

În Spania, prețul la materiale și manoperă e mult mai mic."

"Am renovat recent o baie destul de mică și wc de servici, 4000 euro, dacă faceți și instalație electrică nouă puteți ajunge lejer la un apartament întreg la 20.000 euro."

"Visați doar zeci de mii de euro"

"Dacă ai primit diferența de prețuri foarte mari, din start să renunți la cele foarte ieftine. Orice meseriaș bun e conștient de munca necesară pentru o lucrare de calitate, în contrast cu un meseriaș superficial care o să descopere pe parcurs ce probleme sunt și o să le rezolve de doi lei."

"Eu spun doar atât, a înnebunit lumea, visați doar zeci de mii de euro, de parcă i-am lua de pe jos. E prost cine dă atâția bani, nu cine cere. Noi am început că să ne facem singuri. Se găsesc toate info pe YouTube."

"Lucrul de calitate o să fie de la 10.000 euro doar manoperă pentru suprafață pe care o aveți. La care se adaugă materialele. Noi am renovat recent și am avut 2 camere, bucătărie open space (dărâmat pereți, debara), baie, balcon."

"20.000 lei m-au costat doar băile, fără uși noi, doar faianță gresia instalația sanitară + toate obiectele/ dulap nou, deși în baia de serviciu am păstrat dulapul suspendat cu oglindă, wc-ul și chiuveta, că altfel mai era vreo 1000 lei."

"Ca și idee, renovat baie 2x2 la sfârșit de 2021-> 4700 Ron, gresie faianță veche scoasă, pus materiale noi și montaj tot ce ține de baie.

2022: scos gresie, faianță bucătărie plus hol, repus gresie plus gletuit/văruit pereți 7600 RON (din care 1000 ron am dat electricianului pentru a monta traseu nou în bucătărie).

Am căutat și cerut multe oferte, comparativ cu oferta de 4700 ron pentru baie, altcineva îmi ceruse 22.000 ron (cu factură).

Eu sunt foarte mulțumită pentru raportul preț calitate primit."

"Am renovat acum 2 ani un apartament de 40 mp și ne-a costat 15 000 euro, dar am schimbat absolut TOT, inclusiv electrocasnice.

Manoperă zugrav 2000 euro, manoperă electrician 3000 de lei, manoperă instalator 2000 de lei."

"Eu am renovat o bucătărie, hol, baie, preț 5000 euro."

"Mi-au cerut manoperă 16.000 euro."

"Mie mi-au cerut manoperă 16000 euro pentru un parter de casă de 66mp. Pe lângă astea vin și materialele."

"Am renovat noi așa un apartament, cu 2 camere, aproximativ 70 mp, de la curent până la mobilă. Total 15 000€.

Prețul diferă în funcție de materialele alese. Dacă vrei să renovezi cu compozit la 150€mp numai materialele, bineînțeles că vă costă enorm. Cunosc persoane care au băgat 80 000€într-un asemenea apartament, renovat numai cu materiale de ultima generație, spoturi, leduri, mobilă la comandă din lemn masiv etc.

Eu am achiziționat mobilă de la un SH, mobilă nouă în mare parte, adusă din Germania, dar la prețuri rezonabile, pentru că vreau să-l dau în chirie".

