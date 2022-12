Cât mai costă renovarea unui apartament cu două camere. "Doamne ferește, 11.000 de euro doar mâna de lucru?"

Românii sunt precauți când vine vroba de renovarea unui apartament, în contextul scumpirilor din ultima perioadă. Prețurile materialelor de construcții au crescut, iar cele cerute pentru mâna de lucru au ținut pasul.

Este cazul unei românce care are de pus la punct un apartament de două camere și a primit deja solicitările financiare ale echipei de meseriași pentru munca pe care o va depune, însă acesta a dorit să se asigure că prețul este unul corect, după cum a scris pe Facebook.

"Doresc să renovez un apartament cu 2 camere (52 mp) de la zero (instalație electrică, instalație sanitară, instalație termică- doar țevile, fără calorifere), rigips pe pereții exteriori ai apartamentului, gresie, faianță, parchet, lavabilă), într-un cuvânt, la cheie. Aș vrea să știu aproximativ care este prețul pentru mâna de lucru pentru a putea compara cu prețul pe care mi l-au spus meșterii", a scris femeia pe grupul Idei de amenajări.

"Undeva la 11 mii de euro"

Sunt diferențe între prețurile vehiculate, iar unele sunt dezarmant de mari.

"Eu am luat un apartament și tot de la 0, am acum meseriașii în el, doar că am 3 camere și cu tot cu instalator, electrician, undeva la 11 mii de euro."

"Doamne ferește, 11 mii € doar mână de lucru?"

"Și eu am terminat de renovat un ap 3 camere și m-a costat mâna de lucru în jur de 4.000€, cu tot cu materiale am sărit de 10.000€."

"Aprox 6500 € poate urcă în funcție de cerințe, etaj."

"În jur de 7000 mii de euro ne-a costat doar manopera în Tulcea acum un și puțin, mult noroc și nervi de fier."

"25.000 lei anul trecut, Cluj."

"Între 5000-7000 € cam pe acolo."

Prețurile defalcate în funcție de lucrări

"Fără o evaluare a lucrării nu se poate face un preț real

Ca idee prețurile pornesc de la:

glet 35ron/mp

Lavabilă 12ron/mp

Placat rigips 20ron/mp

Parchet 35

Gresie 80

Faianta 70

Tavane pe structură metalică 35

Sunt multe de luat în considerare, spart, închis, îndreptat, pus colțare, cărat materiale (prețul devizului diferă în funcție de etaj)"

"Eu am terminat lucrarea în noiembrie și am plătit 30 ron tencuit.

50 ron glet și lavabil

70 tavane pe structura metalică

80 gresie faianță

35 parchet

10 m l plintă

Lavada 600 de zidit

700 montat baia

Montat prize 500

250 2 pervazuri

80 m2 turnat beton cu cifa

250 m liniar trunat mozaic

4000 scări

Materiale 8000€ și 7000€ manoperă."

"Fiecare oraș are prețurile diferite. Fiecare meșter are prețurile diferite în funcție de calitatea lucrării. Spun din experiență, pentru că unul care ți le face la boloboc are un preț, și unul ce ți le face doar să fie făcute are alt preț. Depinde doar de tine ce vrei. Calitate și ești dispus să plătești, sau doar să fie renovat și nou, dar preț ok. (iar ca mâna de lucru aprox pentru ce ai nevoie se învârte în jur de 8000€ fără materiale și toate cele, decât omul care ti le execută, cam asta e un preț la un om ce lucra calitativ nu în bătaie de joc și repede repede, un preț din ziua de azi unde toate s-au scumpit, inclusiv oamenii ce lucrează)."

"Nu știu cât v-a cerut vouă, dar electricianul care ne-a făcut instalația electrică la casă a zis că el pe apartament să facă de la zero toată rețeaua cere în jur de 3000 euro doar manopera, că e mult mai greu să refacă o instalație deja existența."

"Noi am renovat de la zero cu excepția termopanelor și țevi de cupru pentru centrală în 2019 cu 13000 euro."

"Manoperă a fost 18000 lei plătiți în tranșe la firma, restul până la 13000 euro au fost materialele și hotă 500+plită 600+cuptor 800 pt bucătărie și mobilă la bucătărie din pal a fost 4600 lei. Practic să mobilez și utilez bucătăria a fost 6500 lei, manoperă 18000 lei, iar până la 13 000 euro au fost materiale, adezivi, sapă, glet, lavabilă, cadă, toaletă cu bazin, chiuvetă, baterii, prize, lustre, centrală nouă Bosch, senzor nou, instalație parțial nouă și tablou electric cu siguranțe, ușa metalică, 5 uși de interior, parchet, praguri, polistiren, habar nu mai am ce a fost dar știu că aveam un tabel salvat pe undeva."

"Eu tot 52 mp am 2000de Euro instalația electrică cu Material+ manoperă. Și instalația de apă refacută, zugrăvit 2 camere, bucătărie, baie, hol, balcon, gresie, faianță toaletă, chiuvetă, dușul, mobilierul din baie parchet, manoperă +Material 4000 de euro. 5 uși montate 250 de euro."

"Undeva la 15-20.000 Euro cu tot cu materiale și manoperă."

"Noi am renovat un apartament de 2 camere 54mp cu balcon de la 0 și ne-a ajuns cu mâna de lucru, materiale, electric, sanitare + calorifere uși ferestre deci tot la cheie 17.500€. Fără mobilă."

"1000 euro instalația electrică, 1000 euro sanitară (cu montat obiecte sanitare),70 lei mp de gresie și de faianță,20 lei mp lavabilă (2 mâini) și amorsă, la rigips nu puneți pe pereți, mai ales pe cei exteriori, o să facă condens, un total de 5000euro acoperă manoperă pt finisaje, finisajele care să fie un pic peste mediu, dacă se dorește lux mai puneți 2000euro.

Însă pe ceea ce văd eu în poză atașată pt această lucrare aveți angajați oameni care nu prea se pricep .. însă dvs. Va știți bugetul.

Va dau un sfat, dacă ați găsit meseriașii pe internet, nu le dați avans!"

"Noi am renovat în vara 65 m și ne a ajuns la 20.000 manoperă plus materiale. Instalație electrică și tot nou de la șapă până la izolație exterioară și subsol (parter)."

