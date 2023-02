Român șantajat de o vecină după ce a renovat apartamentul: "Dacă nu îi schimb toată instalația electrică, mă dă în judecată"

Românii reușesc cu greu să mai facă în locuințe lucrări de amenajare din cauza prețurilor mare și a lipsei meseriașilor bine pregătiți.

Cei care fac totuși renovări au câteodată probleme cu vecinii care se plâng de gălăgie sau mizerie lăsată de materialele de construcție și moloz.

Un român a relatat pe Facebook situația critică la care a ajuns, după ce a spart un perete fără autorizație.

"Am și eu o întrebare, dacă poate să mă ajute cineva cu un răspuns. Am început renovarea unui apartament cap-coadă, după spargerea pentru schimbarea instalației electrice am spart și un perete de la o debara.

Acum vine problema, vecina de sub apartamentul meu mă amenință că dacă nu îi schimb toată instalația electrică, mă dă în judecată că am spart acel perete pentru care nu am aviz. Are cineva idee care ar fi amenda? Sau ce m-ați sfătui să fac?", a scris acesta pe grupul Avocatul online.

"Costă autorizația de modificare"

În comentarii, mai mulți îi atrag atenția că ar fi avut nevoie de aprobări înainte de a dărâma peretele.

"Vecina vrea și ea niște bani, a văzut că e loc cu renovarea și s-a gândit că nu i-ar strica niște bănuți, tipic vecinesc! Dacă tu ai, înseamnă că pot avea și eu, fără prea multă muncă. Că așa e românul. De ce să moară numai capra mea!?"

"Citiți legea în construcții și o să aflați ce pereți aveți voie sau nu să desființați / adăugați, dar cu proiect. Singurele modificări fără autorizare sunt: înlocuirea ferestrelor și ușilor în golul deja existent, finisaje: gletuit, zugrăvit, placat gresie, faianță, parchet, polistiren că tavan fals sau că termoizolare interioare."

"Nu am fost în situație, dar cu vecina nu se va sfârși doar de data asta, chiar dacă îi faceți instalația, cred că realizați asta. Întrebați în dreapta stânga dacă știe careva un specialist care să vă emită hârtiile."

"Vecinul de lângă mine a demolat toți pereții, nimeni nu i-a spus de autorizații, vecinul de la 4 la fel, de 3 ani tot dărâmă pereți, nu le-a spus nimeni nimic de autorizații, doar de zgomotul creat la 7 dimineața."

"Șantaj pe fața, harțuire, amenințări.

Ce treabă are nebuna cu tine și cu proprietatea ta că ai demolat un perete de la o debara sau una întreagă cu instalația ei electrică?

"Perete" care de ABIA are 10 15 cm în grosime din bolțari albi subțiri, cărămidă lego sau beton.

Nu e grindă, nu e structură sau zid de rezistență din cadrul blocului sau superstructură pe pilonul central de susținere a palierelor, ce greutate îți susține ție un zid de 10 15 cm grosime din bca sau altele?!

Fă rost de nr unui inginer - arhitect să îți dea acte și planuri legale la mână și să le compare alături de actele și planurile originale ale apartamentului care să dovedească că nu ai făcut nimic penal și numește-i ca martori în instanță!

Apoi las-o pe nebună să depună plângere la tribunal, să între la cheltuieli cu avocat, inginer arhitect și altele, pe urmă cheam-o tu în judecată pentru șantaj amenințari și să plătească dublu!

Am darămat 3 compartimente de debara să fac loc, lumină și NIMENI nu a zis nimic de la primărie pâna la vecini, locatari care și ei au făcut la fel și de 3 ori mai mult.

Tupeu de tupeu."

"Costă autorizația de modificare, noi pentru un perete din bucătărie în balcon am dat 10.000 lei, proiect, arhitect, notar."

"Legea prevede că nu ai voie să faci modificări fără avizul primăriei"

"Dacă modificările se fac la ultimul etaj să zicem că ar fi ok. Dar dacă vecinul de sub noi ar sparge niște pereți, poate aș începe să pun sub semnul întrebării stabilitatea și rezistența blocului. Cred că și autorizațiile acelea se dau (sau nu, după caz) cu un motiv. Dacă nu ai autorizație, pot presupune că ai dărâmat un perete de rezistență, ceva. Oricum, asta nu justifică șantajul care sigur se pedepsește prin lege."

"Toți își dau Cu părerea, legea prevede că nu ai voie să faci modificări fără avizul primăriei, serviciul sistematizări. Înainte se mai putea, până acum zece ani, acum faci cerere proiectat, analizează, autorizație. Dacă îl reclamă, amendă și refacerea peretelui."

"Răspunsul corect este SĂ INTRAȚI ÎN LEGALITATE!

Adică să mergeți la Primărie și să povestiți ce ați efectuat până acum, să plătiți amendă, să vină un expert și să constate dacă sunt daune importante!

Și să faceți totul corect! Imobilul nu este o haină, să o peticiți cum doriți!"

"Ar fi mai ieftin să plătiți amendă"

"Conform legii 21/2023, intrată în vigoare din data de 13 ianuarie a acestui an, se vor putea face lucrări de renovare, construcție sau demolare fără necesitatea eliberării autorizației doar "cu notificarea prealabilă a unităților administrativ-teritoriale", iar la ultimul punct apare:

"modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare.".

Concluzie. Mergeți și declarați că vreți să demolați acea debara (nu că ați demolat-o deja), debara pe care o declarați că fiind construită din BCA.

Ulterioare informării încercați să purtați discuția cu vecina pe WhatsApp că să aveți o dovadă scrisă, și depuneți plângere penală pentru șantaj.Ulterior, în cadrul procesului penal vă constituiți parte civilă și cereți plata cheltuielilor de judecată și a unor eventuale daune morale.

După acest episod persoana în cauză nu va mai șantaja pe nimeni."

"Să îi spuneți vecinei asta: Conform noului cod penal, Art. 207 Șantajul este: (1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani."

"Doar ce am schimbat toată instalația electrică în casă. Nu vă imaginați cât zgomot pentru șanțuri, cât praf, câtă muncă și bani. Cred că ar fi mai ieftin să plătiți amendă decât să faceți ce vrea vecina. Ăsta e șantaj."

