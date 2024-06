Românii care au boala schimbărilor interminabile în apartament. "Aseară, la 1, goleam dormitorul ca să vopsesc azi pereții"

Mulți români au amânat lucrările de amenajare a locuințelor din cauza scumpirilor din ultima perioadă. Au crescut prețurile atât pentru manoperă, cât și la materialele de construcții.

La cealaltă extremă sunt cei pasionați de reamenajarea interminabilă a spațiului în care locuiesc.

Este ceea ce descrie o româncă în mediul online, într-un grup dedicat amenajărilor interioare. Aceasta a mărturisit, cu umor, că la fiecare 6 luni simte nevoia unor modificări.

"Oare am prea mult timp liber?"

"Oameni buni, deschid un subiect controversat - aveți și voi problema asta?

Locuim de 2 ani în casă și la 6 luni simt nevoia să mai mut ceva.

Deja am inversat copilul cu biroul, încep să regret cum am gândit bucătăria (deși e gândită bine), nu îmi mai place unde am pus luminile, am revopsit pereți, am mutat dressingul, am repoziționat canapelele de prea multe ori, vreau să schimb gresia în duș… ce se întâmplă? Oare am prea mult timp liber?

Aseară, la 1, goleam dormitorul ca să vopsesc azi pereții.

Știu că o să ziceți că, dacă alegeam un designer, era totul bine de la început. Nu e așa, în 2 ani am complet alt stil și sigur mă plictiseam de amenajare. Și oricât le-am gândit înainte -am avut timp 7 luni- tot locuind casa o facem treptat pe nevoile noastre. Îmi e și frică să cumpăr mobilă foarte scumpă, pentru că are toate șansele să mă plictisesc de ea rapid.", a scris aceasta pe grupul Design interior și amenajări.

"Mă regăsesc complet"

Nu sunt puțini cei care recunosc, în comentarii, că au aceeași problemă.

"Eu am 2 sfaturi, în situația dată:

1. Căutați să vă preocupați de lucrurile cu adevărat importante.

2. Nu deveniți sclavii casei.

Prea mult timp și energie irosite fără sens. Bucurați-vă de ce aveți. E bine! E frumos (că doar dvs. le-ați ales)! Investiți timpul cu folos."

"Mă regăsesc complet. Din câte am citit, asta se întâmplă pentru că avem nemulțumiri/goluri la nivel personal de care suntem sau nu conștienți și încercăm să compensăm acele goluri/nemulțumiri cu mici modificări la nivelul pe care îl putem atinge; în cazul ăsta, mobilă în casă. La mine se potrivește motivul nevoii constante de amenajare; îmi doresc o schimbare la nivel personal și profesional, și, deoarece nu pot face pasul, îmi revărs nevoia în reamenajare constantă. Citiți un pic despre asta. Veți descoperi chestii de care poate nici nu știați."

"Avem alte lucruri mai importante de făcut"

"În urmă cu vreo 20 de ani aveam și eu boală asta, acum, aproape de 40, mi-a trecut, am realizat că avem alte lucruri mai importante de făcut și că felul în care este mobila aranjată prin casă chiar nu mai contează."

Alții îi oferă soluții.

"Luați-vă o vacanță, poate ajută."

"Și noi ne-am mutat de 3 ani, în fiecare zi îmi vine să schimb câte ceva. Mai ales că a fost pe fugă tot procesul și cu copilul care tocmai învățase să meargă/alerge…

Dar mă gândesc că mai bine plec undeva în vacanță de banii aceia și îmi mai trece".

Cineva relatează că a început să mute și mobila de la serviciu, din dorința de schimbare.

"Eu sufăr de această boală incurabilă. La mine e mai grav că nu stă două luni mobilă identic. La fiecare curățenie mai amănunțită mut măcar un dulap, o masă, orice numai mutat să fie. La fel fac și la birou. Mut cel puțin de 4 ori pe an poziția mobilierului. Curtea în fiecare an este în reamenajare. Concluzia este că eu am stoluri de păsărele ce nu mă părăsesc".

