Românii care nu găsesc meseriași serioși: "Am hotărât să facem singuri finisarea pereților"

Descurajați de prețurile prea mari și de dificultatea cu care găsesc meseriași serioși și cu experiență, mulți români au amânat lucrările de amenajare a locuinței.

Unii s-au apucat să-și renoveze singuri locuințele. Este cazul relatat în mediul online de un român.

"Din lipsa unor meseriași serioși am hotărât să facem singuri finisarea pereților, astfel că vom placa interiorul casei cu polistiren de 2 cm. De asemenea, pe exterior izolăm cu bazaltică de 10 cm.

Ce sfaturi ne dați în privința asta?

PS vom avea încălzire în pardoseală", a scris acesta pe grupul Constructori case și amenajări interioare și exterioare.

"Îmi renovez singur o parte din apartament"

În comentarii, unii membri ai grupului îi dau sfaturi, alții mărturisesc că au ajuns la aceeași soluție și fac singuri lucrările în locuințe.

"Eu va încurajez în tot ceea ce va propuneți și contrar părerilor și eu am izolat pereții apartamentului care dau spre exterior cu polistiren extrudat de 3. Am izolat un dormitor din anul 1995, nici cea mai mică problemă.

Eu la momentul actual îmi renovez singur o parte din apartament (adică ce mai rămăsese) și menționez că nu sunt de meserie, nu m-a învățat nimeni și nu a ieșit totul perfect, dar am cojit totul până la placă minuțios, am fost atent la materiale, timpi de uscare etc

Am pus uși, gresie, faianță, rigips pe unde a fost nevoie, făcut electrică, acum urmează lavabilă, șapă, parchet etc, nu au ieșit perfecte, dar sunt făcute de mine și sunt mândru de asta, așa că eu unul vă încurajez maxim să vă faceți singuri! Spor la muncă!"

"Cea mai proastă alegere, nu se pune polistiren la interior. Apoi meseriași buni găsiți, dar depinde prețul, poate nu oferiți cât trebuie."

"Nu merge cu polistiren la interior pentru că se va face condens, ulterior mucegai."

"Nu se pune polistiren la interior"

"Și v-ați gândit că voi sunteți serioși necunoscând meserie? Vai de capul vostru! Firmele sunt scumpe, dar au profesioniști și oferă garanție! De-asta suntem codașii Europei, că preferăm să plătim toți nemâncații ilegali care cer aceleași prețuri ca și o firmă. Nu mai cereți sfaturi, faceți voi cum știți, că fără să vadă la fața locului, nimeni nu vă poate da soluția cea mai eficientă!"

"Nu se pune polistiren la interior. Nu e sănătos. Puneți rigips. Gletuiți îmbinările. Și zugrăviți. Frumos și rapid."

"Nu am auzit mai nicăieri de izolație și pe interior și pe exterior. Se face pe exterior! Mai rar, dacă nu poți pe exterior am mai auzit pe interior dar cu tot felul de probleme. Mir mi se pare foarte nepractic pe viitor când vrei să prinzi sau să agăți ceva!"

"Și acum cui cereți părerea, meseriașilor neserioși."

"La mine și instalația electrică și sistemul de canalizare au fost făcute în regim propriu. Foarte mulțumit de lucrări. Să ai spor!"

"Faceți ce vreți sunt banii dvs! Dar tot banii dvs o să fie peste 10 ani când o să aveți miros neplăcut în casă, când o să scoateți acel polistiren pereții o să fie albi îmbâcsiți de mucegai și nu o să mai dispară degrabă! Dar să știți că se poate placa cu polistiren la interior cu condiția montării unui sistem complex de ventilare care nu poate fi montat de dvs. Ca sfat pentru dvs, că duceți lipsă de meseriași, vă zic să placați cu rigips!"