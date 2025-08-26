Satisfacția unui român după 9 luni de muncă în care a reușit să-și renoveze singur apartamentul: "Una dintre cele mai valoroase experiențe pe care le-am trăit"

Renovarea unui apartament a devenit în ultimii ani o cheltuială tot mai greu de suportat. Prețurile materialelor de construcții cresc constant, iar costurile cu manopera s-au dublat sau chiar triplat în unele cazuri. În plus, găsirea unor meseriași buni și serioși a ajuns o adevărată provocare – fie sunt foarte scumpi, fie programările se întind pe luni întregi, fie calitatea lucrărilor lasă de dorit. Toate acestea îi fac pe mulți proprietari să se gândească de două ori înainte de a începe o renovare.

Un român care a decis să își renoveze singur locuința a relatat experiența în mediul online.

"Am renovat singur apartamentul, fără echipă de muncitori"

"După aproape 9 luni de muncă (în paralel cu jobul meu de zi cu zi), am reușit să îmi renovez complet apartamentul. A fost un proces lung și obositor, dar în același timp una dintre cele mai valoroase experiențe pe care le-am trăit.

Am început prin a rașcheta totul până la beton – pereți, podele, tot ce era vechi a dispărut. Am vrut să reconstruiesc totul de la zero, ca să fie curat și făcut cum trebuie. Blocul este din 1968 și au fost multe probleme.

Pentru siguranță, am apelat la profesioniști doar la partea de electricitate și instalația de gaz, dar restul l-am făcut eu:

instalații sanitare complete

gletuit și zugrăvit

montat gresie și faianță

montat uși și finisaje

absolut tot ce ține de renovare

Ads

În toată perioada asta am învățat enorm de multe lucruri. În primul rând, am realizat cât de mult poți economisi dacă pui mâna și faci singur. În al doilea rând, am descoperit că, în unele cazuri, lucrările făcute de mine au ieșit mai bine decât ce am văzut la cunoștințe sau la echipe de „meseriași”.

Știu că mulți oameni se tem să înceapă o renovare pe cont propriu, mai ales când nu au experiență. Eu am trecut prin aceleași dubii la început, dar cu răbdare, documentare (și multe căutări pe internet), am reușit să fac tot ce mi-am propus.

Dacă și voi vreți să vă apucați de renovat și nu aveți curaj, pot să vă îndrum, să vă povestesc cum am procedat, ce unelte merită cumpărate, ce materiale sunt mai ok și, poate cel mai important, ce greșeli să evitați.

A fost un drum greu, dar plin de satisfacție de la final", a scris acesta pe Reddit.

Ads

"Pereții au ieșit perfect drepți și fini"

Unii i-au adresat întrebări legate de execuția lucrărilor.

"Mă gândesc că o placă de gresie nu e greu de pus, dar cum ai făcut cu cele care trebuiau decupate, găurite? Ai știut să dai panta corect? Ai făcut și hidroizolația? Pereții ți-au ieșit drepți? Edit: cum te-ai descurcat la treburile care în mod normal se fac cu doi oameni?", a întrebat cineva.

"Am tăiat toată gresia și faianța cu flexul. La partea de finisaje am vrut să evit profilele de plastic sau metal la colțurile exterioare ale faianței, pentru că mi se par inestetice. Așa că am decupat cu flexul și am tăiat plăcile în unghiuri de 45° (sau chiar mai mari, unde a fost nevoie).

Pentru duș am ales varianta walk-in, fără prag, cu rigola montată la nivel cu restul băii. Am făcut o pantă (aprox. 2 cm pe 1,2 m), suficientă pentru o scurgere bună, fără să fie nevoie să sap foarte mult în placa de beton. Scurgerea funcționează foarte bine.

La partea de hidroizolație am folosit Caparol, iar pentru pereți în restul casei am pus plasă pe toată suprafața, fixată cu Rimano Uni. Apoi am gletuit cu glet de la Primus, iar șlefuirea am făcut-o cu o șlefuitoare circulară cumpărată de la Lidl. Pereții au ieșit perfect drepți și fini.

Ads

Pentru instalația sanitară, gaura în faianță pentru ieșirea bateriei de duș am realizat-o cu carota, și a ieșit foarte bine", a răspuns autorul postării.

"În ce ordine se fac lucrurile"

"Și eu mă gândeam să fac asta. Problema cea mai mare pentru mine ar însemna să știu în ce ordine se fac lucrurile. Tu cum ți-ai dat seama, sau ai ceva de împărtășit pe partea asta?", a întrebat un alt utilizator.

"Am cumpărat un apartament vechi. Am început cu eliberarea spațiului. Trebuie să aveți în vedere că aveți nevoie de apă pentru orice. Să aveți un robinet funcțional. Am știut că vreau să curăț pereții până la beton. Am știut că am nevoie să închid balconul cu termopan și toate geamurile să aibă feronerie schimbată, pentru că iarna să se închidă etanș. Am scos toată gresia, faianța, am rașchetat toți pereții, am scos podeaua din baie (nu intenționam, dar când am început să lucrez, s-a sfărâmat tot. Să vă gândiți că prima dată trebuie să fie totul eliberat și curat ca să puteți să construiți peste", a răspuns autorul.

Ads

"Anul trecut cel mai mic preț primit a fost 15.000 de euro manoperă"

Și alții au relatat experiențele legate de renovare.

"La mine o renovare similară pentru o garsonieră a durat 4 luni, cu echipă profesionistă cu factură și garanție.

Ca să înțelegi câți bani a scutit, pentru un apartament de 4 camere, anul trecut cel mai mic preț primit a fost 15.000 de euro manoperă și din experiență îți spun că prețul mai urcă cu 20% ca să nu rămân cu lucruri nefăcute în casă.

Până la urmă ține de tine dacă poți aștepta și te poți implica încât să renovezi singur sau dacă ai măcar banii de cheltuit. Eu când am renovat am mers pe calea de mijloc în care am lăsat zugravii să facă pereții, eu am făcut instalațiile, tavanele și podelele.

Dacă te uiți la canale de YouTube de renovare, notezi pașii și materialele, apoi cauți review-uri de materiale, o să lucrezi mai corect și cu materiale mai moderne decât 90% din zugravii și instalatorii de pe OLX.

Sunt și pași de finețe, mai ales la instalații unde e foarte ușor s-o dai în bară și să inunzi sau dai foc la casă, acolo ar fi bine să citești și normele legislative, eventual să întrebi pe Discord de ce x se face așa și nu invers".

Ads