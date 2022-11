Ai in plan renovarea completă a locuinței? Iată ce poți alege pentru sistemul de încălzire!

In momentul in care isi cumpara o locuinta noua, iar aceasta nu este o constructie noua, multi proprietari isi doresc sa o renoveze astfel incat aceasta sa arate asa cum viseaza. Drept urmare, vor demara un proiect complex de renovare, in care sa faca schimbari complete si chiar sa inlocuiasca sistemele electrice, sanitare si chiar sistemul de incalzire.

Chiar si proprietarii care isi doresc o modernizare a vechii lor locuinte apeleaza uneori la o astfel de renovare completa, in care sa isi schimbe inclusiv sistemul folosit pentru incalzire. Una dintre cele mai moderne solutii de incalzire este centrala termica prin condensare, care ofera si un grad de eficienta mult mai ridicat.

De ce sunt preferate centralele termice prin condensare?

Pe piata exista foarte multe tipuri si modele de centrale termice, de la cele clasice – cu tiraj fortat – pana la cele mai noi modele, cu functionare prin condensatie. Diferentele dintre acestea consta, in special, in eficienta energetica a lor, care se reflecta si in pret.

Cu toate ca o centrala termica prin condensare poate parea ceva mai scumpa decat una clasica, economiile care pot fi facute cu ajutorul acestora vor ajuta la o amortizare rapida a investitiei. Cei care au nevoie de o noua centrala termica pentru casa lor pot alege deci o centrala Buderus, un producator de centrale termice prin condensare, care ofera un confort sporit.

Un alt motiv pentru care tot mai mult oameni se orienteaza catre acest tip de centrale termice este modul de functionare, care este unul prietenos cu mediul inconjurator. Daca centralele traditionale elimina in aer gazele de ardere, la o temperatura de peste 100 de grade Celsius, centralele care functioneaza prin condensare reiau si refolosesc gazele eliminate initial, ceea ce ajuta la protejarea mediului prin evitarea eliminarii in aer a gazelor.

Totodata, datorita modului de functionare este imbunatatita si eficienta acestora, centralele termice prin condensare avand o performanta termica de aproximativ 110%.

Ce ar trebui sa se stie despre incalzirea cu centrala termica prin condensare?

Centralele termice prin condensare au, de obicei si un design modern si elegant, datorita caruia pot fi montate chiar si la vedere. Cu toate acestea, in ultimii ani, oamenii au pus mare accent pe simplitate si minimalism atunci cand si-au renovat si redecorat casele. Drept urmare, multi au renuntat la metodele clasice de incalzire, cu calorifere, in detrimentul incalzirii in pardoseala.

Acest tip de incalzire ofera numeroase avantaje, printre care si faptul ca poate functiona cu ajutorul unei centrale termice pe gaze, indiferent ca este prin condensare sau clasica. Pentru acest lucru este necesar sa se instaleze insa un sistem de incalzire special, la care sa fie conectata centrala.

Indiferent pentru ce sistem de distribuire a caldurii de opteaza, instalatia termica trebuie realizata cu materiale de cea mai buna calitate, care sa se bucure de o durata de viata indelungata si de rezistenta. Tevile de cupru sunt unele dintre cele mai potrivite, deoarece pot fi folosite atat pentru sistemele de incalzire centrala, cat si pentru distribuirea gazului sau a apei potabile.

Cei care isi doresc cele mai bune materiale pentru sistemul lor de incalzire si chiar cel sanitar, pot alege dimensiunile si tipurile de care au nevoie din gama de teava Silmet, produse de inalta calitate de origine din Italia.

Cum se poate amenaja noua baie?

Dupa cum este mentionat anterior, tevile de cupru pot fi folosite si pentru sistemul sanitar si reteaua de apa potabila. Astfel ca cei care s-au decis sa renoveze complet locuinta, ar trebui sa inlocuiasca si aceste instalatii, mai ales daca sunt unele vechi.

Prin urmare, vechile tevi vor fi scoase, iar cele noi le vor lua locul, respectand proiectul in functie de modul de incalzire ales, clasic – cu calorifere – sau in pardoseala. Pentru astfel de lucrari este insa necesara experienta unor instalatori profesionisti, care sa se ocupe instalarea tuturor acestor sisteme.

Dupa montarea tevilor in intreaga locuinta, urmatoarea incapere care va fi vizata este baia, unde trebuie sa se asigure un climat potrivit, unde incalzirea se poate face rapid, iar accesul la apa rece si apa calda este unul facil. Totodata, instalatorii sunt cei care se vor ocupa si de montarea obiectelor sanitare, a vasului de wc si bazinului de apa, precum si montarea cabinei de dus sau a cazii, in functie de preferintele proprietarilor.

Din nicio baie insa nu poate lipsi un sifon de pardoseala, care este folosit nu numai pentru scurgerea apei in exces, de pe podea, ci si pentru evitarea aparitiei mirosului neplacut de canalizare. De asemenea, acesta este esential in cazul unei bai cu cabina de dus, mai ales daca este vorba despre o cabina moderna, de tip walk-in, care nu este dotata si cu cadita de scurgere.

Ce finisaje se pot alege in cazul incalzirii in pardoseala?

O alta dilema pe care o pot avea cei aflati in plin proces de renovare este ce tip de finisaje se pot folosi pentru podea daca isi doresc un sistem de incalzire in pardoseala. Este bine cunoscut faptul ca materialele folosite pentru pardoseala pot afecta eficienta termica a acestui tip de incalzire.

Din fericire pentru cei aflati in aceasta situatie, pot opta atat pentru un finisaj cu gresie portelanata, cat si pentru parchet, conform preferintelor lor si materialelor care se potrivesc cel mai bine cu stilul de amenajare ales pentru casa. Totusi, trebuie tinut cont de faptul ca lemnul are un efect de izolator termic, ceea ce poate scadea putin eficienta sistemului de incalzire.

Drept urmare, cele mai recomandate materiale pentru finisajele podelei in cazul incalzirii in pardoseala sunt gresia, marmura, granitul sau piatra naturala, deoarece acestea permit transferul termic mult mai rapid si au o conductibilitate termica ridicata. Pentru cei care prefera lemnul, exista si tipuri de parchet triplu stratificat, special dezvoltat pentru sistemele de incalzire in pardoseala, astfel incat sa nu impiedice transferul de caldura.

In concluzie, in functie de sistemul de incalzire si instalatia termica, de distribuire a caldurii, se poate stabili ulterior si stilul de amenajare de care sa se tina cont in renovarea casei.

