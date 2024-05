Coșmarul renovării locuinței. "Tot ce ne-am dorit a fost o frumoasă casă de vară. Ce am primit a fost o lecție"

Renovarea locuinței este adesea amânată din cauza cheltuielilor mari și greu de estimat. În plus, meseriașii serioși care au experiență sunt greu de găsit, fiind plecați în străinătate sau supra-solicitați.

Christine Chitnis, fotograf, jurnalist și autor care a scris pentru Elle, Vogue, The New York și Times, a relatat într-un articol publicat de Business Insider experiența personală pe care a trăit-o când a decis să renoveze casa.

O renovare de un an, de 140.000 de dolari, s-a transformat în una de 3 care a costat triplu

"Pe măsură ce stăteam în baia mea recent renovată, privind cum apa se revarsă peste marginea dușului și inundă încăperea, oscilam între furie și epuizare. Chiar și cu ochii mei neinstruiți, puteam să observ că marginea dușului nu era nivelată corect, ceea ce ducea la scurgerea apei pe podea în loc să se scurgă spre scurgere. Dacă ar fi fost lăsată netratată, deteriorarea pe termen lung cauzată de apă ar fi fost dezastruoasă.

Marea baltă de la picioarele mele părea o manifestare apoasă a calității proaste a lucrărilor, a cheltuielilor crescânde și a bătăliilor legale pe care soțul meu și cu mine le-am suportat în timpul renovării cabanei noastre de 1.600 de metri pătrați. Ceea ce trebuia să fie o renovare de un an, de 140.000 de dolari, s-a transformat în trei ani extrem de dureroși, care ne-au costat mai mult de 500.000 de dolari - și lucrările încă nu sunt finalizate."

Cererea în creștere, constructorii, în deficit

La fel ca în România, una dintre probleme este ce a lipsei meseriașilor cu experiență.

"Povestea noastră nu este unică. Proprietarii din întreaga țară s-au confruntat cu calamități similare de construcție provocate de constructori nesiguri și adesea necinstiți. Creșterea renovărilor caselor alimentată de emisiuni TV populare precum "Property Brothers" și "Love It or List It", care fac renovările să pară ușoare, a exacerbat situația. Potrivit Centrului Comun pentru Studii Imobiliare de la Harvard, cheltuielile pentru îmbunătățiri ale locuinței au crescut de la 328 miliarde de dolari în 2019 la 481 miliarde de dolari în 2023. Cu cererea în creștere, constructorii au fost în deficit, acordându-le un nivel fără precedent de putere. Dacă lasă proiectele la jumătate sau nu fac o treabă bună, tot există oportunități și noi clienți se aliniază la ușile lor.

În Rhode Island, unde soțul meu și cu mine locuim, plângerile adresate Departamentului de Reglementare a Afacerilor au crescut cu 30% între 2019 și 2021, concentrându-se în principal pe constructorii care au fost plătiți, dar au eșuat în finalizarea lucrărilor contractate. Între 2021 și 2022, firma de consultanță în construcții Arcadis a raportat o creștere cu 42% a valorii medii a disputelor în construcții în America de Nord, un nivel istoric ridicat. Dar așa cum am descoperit curând, soțul meu și cu mine, dacă nu ai făcut un plan, protecțiile legale pentru proprietarii de locuințe sunt aproape inexistente."

"Ne-au spus că ar trebui să dureze aproximativ un an"

Jurnalista a explicat care erau lucrările necesare în casă și ce au stabilit inițial cu muncitorii.

"Atunci când familia noastră a cumpărat proprietatea noastră veche de 130 de ani în nordul Michiganului, în septembrie 2020, ne-am gândit că ne vom muta până în iunie 2021. Speram să folosim cabana mică ca refugiu de vară și să o închiriem pentru restul anului. Ne-am propus să o renovăm complet, să îmbunătățim instalația de apă, instalația electrică, fundația și ferestrele și să actualizăm băile și bucătăria - un proiect pe care mai mulți constructori ne-au spus că ar trebui să dureze aproximativ un an. Lucrurile au început bine, dar până în toamna anului 2021, a devenit evident că contractorul nostru nu avea intenția să respecte calendarul stabilit. Coborârea noastră în purgatoriul renovării a început."

"Bugetul s-a triplat, am cheltuit toate economiile"

Primul semn că lucrurile merg în direcția greșită au fost întârzierile, constată acum ziarista.

"Întârzierile inițiale au fost atribuite penuriei de pe lanțul de aprovizionare și, deși acestea cu siguranță au afectat calendarul, am realizat ulterior că contractorul nostru ne-a indus în eroare cu privire la momentul în care a comandat materialele și a ignorat proiectul nostru timp de luni întregi. Întârzierile au fost primele din multe semne de avertisment, însă cu o casă acum demolată până la os și puține opțiuni alternative în micul oraș din Michigan, ne-am simțit lipsiți de putere să schimbăm cursul lucrurilor.

Pe măsură ce anii treceau, bugetul s-a triplat, am cheltuit toate economiile pentru a face plăți, iar calendarul planificat a devenit o amintire îndepărtată."

"Am devenit suspicioși"

"În cele din urmă, am cerut să ne mutăm în primăvara anului 2023. Dar puțin înainte, contractorul nostru a cerut brusc plata integrală pentru toate lucrările finalizate până în acea dată. A amenințat că va refuza să elibereze certificatul de ocupanță, care este emis de autoritățile locale pentru titularul permisului de construcție și indică faptul că clădirea respectă regulamentele și că toate lucrările prevăzute în permisul de construcție sunt finalizate, cu excepția cazului în care am colaborat. Știind regula cardinală a renovării de locuințe - niciodată să nu plătești în întregime până când munca nu este finalizată și inspectată - am devenit suspicioși.

Soțul meu și un prieten constructor au evaluat situația și au fost șocați de ceea ce au descoperit: o lucrare de vopsire nereușită, uși instalate incorect, ferestre care scoteau apă, învelișuri instalate neglijent și țevi expuse ieșind din curtea din față. Asta fără să menționăm o listă lungă de lucruri de făcut, care includea instalarea ușilor de furtună și a teraselor exterioare, repararea placajului deteriorat și acoperirea țevilor expuse. Cel mai rău lucru era dușul care transformase baia noastră într-o mică piscină."

Discrepanțe semnificative în buget

"Am plătit pentru un serviciu care nu a fost finalizat. Am refuzat să plătim, iar după ce am solicitat documentația completă și contabilizarea întregii munci, am observat discrepanțe semnificative în buget, cum ar fi decalajele între suma facturată de un subcontractant (de exemplu, 11.000 de dolari pentru structură) și ceea ce a spus contractorul nostru că le-a plătit (18.000 de dolari). Documentele includ declarații notariale de eliberare a garanției "plătit în întregime" de la contractorul nostru și toți subcontractanții - documente care au arătat că am plătit tot ce datoram."

"Am căutat compensații legale"

"Așa că am căutat compensații legale, am încheiat relația și am ignorat soldul neplătit. Cu siguranță, ne-am gândit, trebuie să existe protecții pentru consumatori în situația noastră. Părea o soluție sigură: Am plătit pentru un serviciu care nu a fost finalizat. Un an mai târziu, am aflat cât de puține protecții existau.

Instanța a respins declarația notarială de eliberare a garanției ca fiind doar o greșeală a contractorului. Mediatorul a oferit soluții banale pentru probleme semnificative - "Luați o bară de spargere, smulgeți placa, și refaceti nivelarea băii, nu e mare lucru. E un proiect de weekend," a spus el, de parcă nu tocmai plătiserăm zeci de mii de dolari pentru ca contractorul nostru să facă exact asta.

Lipsa de simpatie din partea instanței - și faptul că ne-ar costa dublu decât suma pe care contractorul o cerea pentru taxele legale pentru a urma acțiuni legale suplimentare - ne-a determinat să ajungem la o soluționare. Am plătit contractorului cei 32.000 de dolari pe care a spus că îi datoram, lăsându-ne cu o factură legală exorbitantă și fără încheiere. Deși am reușit în cele din urmă să ne mutăm, rămânem blocați într-un ciclu de reparații nesfârșite, strângând oferte pentru a remedia dezastrul lăsat în urmă."

"Cât de ușor este să fii abuzat"

Cazul nu este unic, după cum a descoperit jurnalista.

"Am învățat pe pielea noastră că protecția ta ca și consumator depinde în mare măsură de ceea ce faci înainte ca lucrările să înceapă chiar. După ce am discutat cu alți proprietari de case, am descoperit cât de ușor este să fii abuzat.

Amanda Jane Jones a început renovarea casei sale din Utah în 2020 cu un contractor care era foarte recomandat de vecini. Totul a mers bine în primele luni, dar apoi lucrările au început să încetinească, iar subcontractanții au încetat să mai apară. Jones plătise în rate, ceea ce părea sigur și responsabil. Dar apoi casa lor de închiriat a familiei a fost pusă la vânzare, și a trebuit să se mute. Disperată să se mute în casa pe care o deținea, Jones i-a scris un cec contractorului în valoare de 190.000 de dolari, pe care acesta a spus că era necesar pentru a respecta termenul de mutare. Apoi a dispărut. Unul câte unul, subcontractanții, care își terminaseră munca cu luni în urmă și care presupus fuseseră plătiți de către contractor, au început să apară la ușa ei cerând plată.

David Jensen, un avocat din New Jersey la firma Greenberg Traurig, mi-a spus că primul lucru pe care îl poți face pentru a te proteja este să obții referințe fiabile pentru un contractor și să verifici că aceștia sunt licențiați și înregistrați ca afaceri. Dar pentru Jones, referințele fiabile nu au fost suficiente.

"Odată ce am angajat un avocat și au efectuat o verificare a antecedentelor, s-a dovedit că contractorul nostru a dat faliment de mai multe ori," a spus Jones. "De fiecare dată, el a creat un nou nume de companie cu doar o mică variație a primului. A fost în instanță de mai multe ori, dar licența sa nu i-a fost niciodată retrasă."

Ea a recomandat proprietarilor să angajeze un avocat pentru a efectua o verificare completă a antecedentelor pentru acoperirea asigurării, istoricul plângerilor și înregistrările litigiilor. "El ne-a furat peste 200.000 de dolari," a spus Jones. "Am fi fost bine dacă nu i-am fi scris acel ultim cec, dar am căzut în capcana lui." Familia ei a reușit să se mute, dar după patru ani, casa tot nu este completă. Pentru că contractorul deja avea ipoteci asupra activelor sale din falimentele anterioare, avocatul lor i-a sfătuit să nu inițieze acțiune legală - nu avea nimic de câștigat."

Fără plăți în avans

Jensen, al cărui domeniu de practică este concentrat pe negocierea contractelor de construcții, a avertizat, de asemenea, împotriva plăților în avans, mai ales fără a înțelege cum vor fi utilizate acele fonduri. "Mulți contractori rezidențiali vor bani în avans sub formă de depozit, și nu vor prelua lucrarea dacă nu pui bani," a spus el. "Încercați să negociați cât mai mult pentru a reduce depozitul și pentru a obține claritate în legătură cu modul în care va fi utilizat."

El a recomandat solicitarea decontărilor lunare cu poziții de linie detaliate și renunțarea la drepturile de ipotecă progresivă de la contractor și subcontractanți. "Adesea, contractanții vă spun că au nevoie de bani pentru lucrarea dvs., dar folosesc acest capital pentru a finaliza lucrarea înaintea celei a dvs.," a spus Jensen. Calculul fiecărui ban cheltuit este o durere, dar știind unde merg banii tăi te va salva de multe dureri în viitor.

Aceasta este exact ceea ce a făcut Lisa DiAntonio, o proprietară de casă din Andover, Massachusetts. Cu toate că au finalizat mai multe proiecte de îmbunătățire a casei și renovări alături de soțul ei de-a lungul anilor, îi lipsea încrederea să facă renovarea casei lor recent achiziționate, cu o suprafață de 6.500 de metri pătrați, pe cont propriu. Contractorul lor a estimat în jur de 1,8 milioane de dolari pentru renovare, cu 35.000 de dolari pentru demolare. Ea a plătit un avans de 10%, adică 180.000 de dolari, iar lucrările au început în ianuarie 2022. DiAntonio a observat că echipa de demolare apărea pentru câteva zile și apoi dispărea săptămâni întregi. Progresul părea încet, iar, deși ar fi trebuit să primească lunar o factură cu detalierea cheltuielilor, nu a primit nimic în primele luni, în ciuda urmăririlor persistente.

În lumea sălbatică a renovărilor caselor, fiecare proprietar se descurcă pe cont propriu. "A venit luna aprilie, și ne-a dat o factură de 185.000 de dolari," a spus DiAntonio. Dar, conform estimărilor făcute, se făcuse doar aproximativ 90.000 de dolari de muncă; doar demolarea fusese facturată la de trei ori suma estimată. "În contractul nostru, orice abatere față de estimare trebuia să ne fie comunicată," a spus ea. Dar nu fusese nicio avertizare că demolarea depășise bugetul. Văzând semnele de avertizare, l-a concediat imediat. Deoarece nu a respectat contractul, au putut să se despartă fără probleme și să angajeze pe altcineva să termine lucrarea. Când DiAntonio a încercat să transfere permisul de construcție pe numele ei, a descoperit că contractorul său nu reușise să obțină un permis de demolare.

Cea mai bună protecție a unui proprietar este un contract bun

În cele din urmă, cea mai bună protecție a unui proprietar este un contract bun - ceva la care am căzut scurt. Contractul nostru, un document de doar o pagină redactat de contractorul nostru, oferea protecții minime și ne lăsa cu puține soluții legale. Dacă am face-o din nou, am include reguli pentru modul de gestionare a modificărilor proiectului, taxe de penalizare pentru termenele limită neîndeplinite și costuri clare pentru fiecare lucrare, inclusiv manopera și materialele. (Am descoperit că contractorul nostru externalizase multe dintre lucrările pe care noi le plătisem să le facă singur, încasând practic dublu comisionul de la noi).

Jensen a recomandat să începeți cu contracte standardizate de la organizații precum Institutul American al Arhitecților și să le personalizați în funcție de nevoile dvs. El a încurajat includerea unei clauze numite "dreptul de a rezilia în mod convenabil", care permite proprietarului să-și concedieze contractorul în orice moment, fără motiv. "La finalul zilei, ești la mila contractorului tău, dar această clauză este una dintre cele mai utile instrumente pe care le-am folosit vreodată," a spus Jensen. "Poate nu vă recupera banii sau nu vă rezolvă toate problemele, dar vă oferă puterea de a trece peste o situație proastă."

Lumea renovărilor caselor este un câmp minat. Fiecare stat are reglementări diferite, soluțiile legale sunt puține, iar competiția pentru contractori este acerbă. Cea mai bună apărare este vigilența - documentați-vă, examinați și cereți responsabilitate. În lumea sălbatică a renovărilor caselor, fiecare proprietar se descurcă pe cont propriu", a scris aceasta în Business Insider.

