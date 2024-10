Coșmarul unei familii care a decis să înlocuiască podelele casei. Ce au descoperit meseriașii după ce au scos mocheta: "Ne-a speriat și ne-a descurajat să facem alte renovări"

Renovarea casei poate deveni rapid o experiență neplăcută din cauza stresului generat de haosul și dezordinea temporară din locuință. Zgomotul constant, praful și accesul restricționat la anumite spații creează un disconfort major. Întârzierile în livrarea materialelor sau problemele neprevăzute pot prelungi lucrările și adăuga frustrare. De asemenea, costurile pot crește peste așteptări, punând presiune pe buget. Toate aceste elemente transformă un proiect de renovare într-o provocare emoțională și financiară.

O scriitoare din Statele Unite a relatat într-un articol publicat de Business Insider coșmarul care a început când a decis să înlocuiască podelele casei pe care a cumpărat-o.

"Ne-am dat seama că acest proiect urma să coste mai mult timp și bani decât ne așteptam"

"Când ne-am cumpărat casa, am crezut că are nevoie doar de îmbunătățiri cosmetice - poate un strat proaspăt de vopsea și electrocasnice noi. Prin urmare, ne-am simțit destul de bine când am abordat primul nostru proiect în calitate de proprietari: înlocuirea pardoselii în spațiul principal de locuit de la parter. Am consultat specialiști, am obținut măsurători și estimări și am ales pardoseala noastră din plăci de vinil de lux. Am primit o ofertă de puțin sub 6 000 de dolari pentru a înlocui toată pardoseala de la primul etaj, care includea camera de zi, zona de luat masa, bucătăria, garderoba și jumătate de baie.

Odată ce a început demolarea, însă, ne-am dat seama că acest proiect urma să coste mai mult timp și bani decât ne așteptam."

Problemele au început să apară atunci când antreprenorii au început să ne îndepărteze podelele

"Mai întâi, au îndepărtat mocheta din camera de zi și lemnul de esență tare vechi din bucătărie. Covorul s-a desprins destul de ușor, dezvăluind podeaua umedă lângă ambele seturi de uși franțuzești care dădeau în curtea din spate. Ne-au spus că va trebui să închiriem un dezumidificator pentru a îndepărta umezeala de pe aceste podele înainte de a le putea instala pe cele noi.

Soțul meu s-a grăbit să găsească unul, pe care l-am lăsat pornit timp de câteva zile, în timp ce noi (împreună cu câinele nostru) ne feream de cuiele și capsele expuse pe podeaua noastră de placaj gol. Din fericire, nu aveam copii la acea vreme."

De acolo, am descoperit că ușile noastre franțuzești nu erau bine etanșate și permiteau infiltrarea apei, așa că trebuiau înlocuite — la fel și o altă secțiune de podea afectată de umiditate, care nu mai putea fi salvată.

Fiind presați de timp, am angajat niște contractori amabili, dar fără experiență, să facă reparațiile pentru aproximativ 4.000 de dolari. Am plătit pentru această greșeală un an mai târziu, când ușile au trebuit reparate din nou.

După câteva săptămâni de așteptare și purtând șosete prin casă pentru a evita așchiile, am reușit să reluăm proiectul.

Nu mult după aceea, unul dintre sub-contractori a crăpat peretele de rigips folosind un levier pentru a desprinde scândurile din bucătărie, care fuseseră fixate în plintă.

Simțeam că pur și simplu nu reușeam să avem un moment de respiro."

"Podelele arătau grozav după ce au fost instalate, dar problemele continuau să apară"

"Acest proiect nu a fost finalizat odată ce pardoseala noastră de vinil a fost pusă.

Deoarece vinilul era mai subțire și mai jos decât vechile noastre pardoseli, toaleta și priza de scurgere nu mai stăteau la nivelul solului. A trebuit să plătim un instalator pentru a instala o flanșă nouă - o piesă esențială care se potrivește peste țeava de scurgere, previne scurgerile și ancorează toaleta la podea. Încă trăim cu o priză ridicată în mijlocul podelei, care creează un pericol de împiedicare pentru copiii noștri.

De asemenea, pardoseala din vinil ne menține parterul mult mai rece decât mocheta de la etaj, unde sunt dormitoarele noastre. Acest lucru este în regulă vara, dar contribuie la o discrepanță mare de temperatură iarna. Trebuie să las termostatul casei noastre la un nivel mai scăzut, astfel încât căldura să nu ne copleșească la etaj, dar acest lucru înseamnă că la parter ne este foarte frig."

"De atunci, am ezitat să mai facem alte proiecte de îmbunătățire a locuinței"

"De atunci, am fost reticenți în a mai face alte proiecte de îmbunătățire a casei. Această renovare "cosmetică", care ne-a costat acum bine peste 12.000 de dolari, ne-a speriat și ne-a descurajat să facem alte renovări, cum ar fi modernizarea băilor sau amenajarea curții.

De fapt, nu cred că majoritatea proiectelor de renovare a casei merită efortul, cu excepția cazurilor în care sunt absolut necesare din punct de vedere funcțional. Rareori sunt la fel de ușoare cum se promite, și există întotdeauna riscul să descoperi probleme costisitoare sau să provoci alte complicații pe parcurs.

De multe ori, mi-aș fi dorit să ne lăsăm podelele în pace. Și dacă vreau să fiu sinceră, copiii mei mici ar fi preferat covorul moale în locul pardoselilor de vinil mai dure, pe care acum le acopăr cu covoare, oricum."

