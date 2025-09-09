Suma cerută în Cluj pentru renovarea unui balcon. "Nu e scump, ci direct tâlhărie"

În ultimii ani, costurile pentru renovarea locuințelor au crescut semnificativ, atât din cauza scumpirii materialelor de construcții, cât și a manoperei. Prețurile pentru produse esențiale, precum cimentul, lemnul, metalul sau plăcile ceramice, au înregistrat majorări considerabile, influențate de factori precum inflația, creșterea costurilor de transport și fluctuațiile pieței internaționale.

În același timp, tarifele pentru meșteri și echipe de construcții au urcat, pe fondul deficitului de forță de muncă și al cererii tot mai mari. Astfel, o renovare care odinioară era accesibilă a ajuns acum să presupună investiții mult mai mari pentru proprietari.

Subiectul este de interes în mediul online. Recent, cineva a deschis o discuție pe această temă după ce meseriașii i-au cerut 5.000 de lei pentru renovarea unui balcon de 5 mp. Acesta a cerut opinii legate de preț.

"Rezonabil sau prea mult?"

"5000 RON pentru manoperă renovare balcon 5 mp - rezonabil sau prea mult? Am de gând să renovez balconul închis, ceaușist, și oferta pe care am primit-o, doar pentru manoperă, mi s-a părut cam mare. Munca include:

demontat geamuri vechi

glet, zugrăvit

pus gresie pe jos

zidire un perete de aproximativ 1 mp

Țin să menționez că sunt în Cluj.

Oare este rezonabil prețul acesta pentru manoperă? Sau așa mult s-au ridicat prețurile?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Nu e scump, ci direct tâlhărie"

Mulți dintre cei care au răspuns sunt de acord că suma este mult prea mare.

"Nu știu ce e acolo la Cluj, dar la București acum trei ani un balcon la maică-mea, care avea deja termopane, deci nu a lucrat acolo, a costat 500 de lei manopera... I-am dat 600 ca să-l mai chem la mici reparații. Ce poți face într-un balcon de 2 pe 2, frate, că jumătate din suprafață de lucru e geam și ușă, deci nu gletuiești golul. L.E. omule, la 2x2.5 pui tu gresie într-o sâmbătă după un tutorial pe YouTube, iei plăci mai mari, dar nu foarte mari, ca să lucrezi ușor."

"Nu e scump, ci direct tâlhărie."

"Trebuie aduși nepalezi mai mulți în construcții să facă treaba că nu se mai poate cu românii. 1000 de euro manoperă pentru o lucrare de câteva zile, cel mult, mă lași."

"E mult și cu materiale incluse, d-apoi doar manoperă."

"Sincer, mult, 5000 lei a fost manopera la doi instalatori pentru două băi, care au repoziționat totul, a fost nevoie să lucreze la țeava principală etc.

Doar ca idee, am schimbat termopanele cu unele noi în tot apartamentul, adică un balcon, bucătărie, dormitor mare, dormitor mic, 157 euro demontatul cu TVA, adică pe firmă făcută treaba, și au demontat cât să mai pot folosi după geamurile pentru o cabană.

Pentru 5.000 lei, a zis omul, am găsit “fraieru” …

Ps un meșter care pune gresie faianță, șape, face pereții la un apartament de 50 mp semifinisat în Cluj rămâne cam cu 10k manoperă, și e muncă de o lună acolo …"

"Încearcă să cauți muncitori din alt județ"

Cineva îl sfătuiește să caute meseriași din altă zonă.

"Încearcă să cauți muncitori din alt județ pentru lucrare. Gen Maramureș. Aud tot mai des oameni care procedează așa în Cluj. Și aceștia îți vor da o ofertă puțin mai mare decât ar lua normal în orașul de unde vin, dar oricum mult sub oferta de 5000."

"Nici nu pot să îmi imaginez cu ce tupeu a putut să îți ceară banii ăștia...."

"Doar ce am vâruit un 2 camere, 55 mp, cu 2500 lei manoperă și cu mini reparații incluse, plus montat niște aplici și au terminat în sub 1 zi. În București."

"Un 2000 de lei, maxim, dacă face treaba bună. Sau îți iei tu unelte și te uiți la niște tutoriale și la final rămâi și cu niște unelte și cu experiență. Mi se pare tupeu maxim 5000 de lei."

