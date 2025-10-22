Un bărbat care nu a mai băut alcool de nouă luni, după 45 de ani de consum, povestește ce s-a schimbat cu adevărat

Bărbat care își pune alcool în pahar FOTO Pixabay

Renunțarea la alcool poate fi unul dintre cele mai dificile lucruri din viață, dar un bărbat culege roadele abstinenței după ce a băut timp de 45 de ani.

Ian Callaghan, care acum îi ghidează pe alții în procesul de renunțare la alcool, împărtășește sfaturi și recomandări de viață celor care doresc să renunțe.

Desigur, renunțarea la alcool are tot felul de beneficii pentru sănătate, medicii sugerând că chiar și o pauză de o lună în octombrie sau ianuarie poate ajuta la îmbunătățirea stării de bine.

Ian a dezvăluit anterior că un somn bun este unul dintre cele mai mari beneficii pe care le-a observat.

El a spus: „Cea mai șocantă schimbare fizică nu a fost pierderea în greutate (deși am pierdut balonarea din zona abdominală), ci calitatea somnului meu. „Uitasem cum era să dorm toată noaptea și să mă trezesc cu adevărat odihnit, nu doar mai puțin beat.

Nu mai am dureri de cap ușoare sau senzația de amețeală, acum mă trezesc cu mintea limpede.”

După ce a împărtășit câteva sfaturi dure pentru persoanele care pretind că nu au probleme cu mahmureala, Ian a recurs la rețelele sociale pentru a explica în mod clar ce s-a schimbat pentru el atunci când a renunțat la alcool. El a spus: „Am ucis vocea care îmi spunea ”doar una”. Acea șoaptă mă stăpânea. ”Doar o halbă. O meriți.”

Niciodată nu a fost doar una. A fost întotdeauna o capcană.

Acum o înfometez zilnic. O înlocuiesc cu mișcare, respirație, liniște.

De fiecare dată când mă cheamă, îmi mișc corpul. Îmi resetez sistemul. Câștig încă o rundă.”

Deși la început este dificil să te privezi de lucrurile de care ai devenit dependent, este important să te menții ocupat și să te asiguri că corpul tău primește ceea ce are nevoie prin metode mai sănătoase, în loc să-ți amorțești simțurile.”

Ian a adăugat: „Am înlocuit sedarea cu senzații. Scufundări în apă rece. Plimbări lungi. Lumina dimineții. Liniște în fața ecranelor.

Mi-am antrenat sistemul nervos să simtă din nou. La început a fost inconfortabil, pentru că a simți din nou înseamnă a te confrunta cu tine însuți.

Dar disconfortul a devenit lecție. Durerea a devenit scop.”

Dacă beneficiile unui somn bun nu erau suficiente, Ian a vorbit și despre pierderea în greutate, dar și despre faptul că a devenit mai puternic în alte aspecte ale vieții sale după ce a renunțat la băutură.

El a spus: „Am scăpat de 40 kg de rușine invizibilă. Nu doar de greutate — am scăpat de minciuni. De vinovăție. De absurditatea „funcționării”.

Alcoolul m-a făcut mic. Abstinența m-a făcut sincer. Acum merg cu capul sus. Dorm mai profund. Privesc oamenii în ochi.”

Ian a concluzionat că renunțarea la alcool l-a făcut să realizeze cine este cu adevărat, după ce alcoolul i-a estompat existența timp de aproape jumătate de secol, scrie ladbible.com.

El a concluzionat: „Mi-am amintit cine dracu' sunt. Alcoolul mi-a estompat contururile, m-a făcut să-mi uit puterea.

Abstinența mi-a ascuțit-o. Mi-am regăsit vocea – cea care nu tremură. Cea mai clară armă din cameră este cea care nu are nevoie de băutură pentru a spune adevărul.”

