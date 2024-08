"Cum vă distrați fără alcool?". Curiozitatea unei românce care nu mai bea de un an și jumătate

Renunțarea la consumul de alcool este un pas esențial pentru sănătatea fizică și mentală, dar este și o provocare semnificativă pentru mulți oameni. Cei care reușesc să facă acest pas reduc riscul unor boli grave, îmbunătățesc relațiile personale și cresc calității vieții.

Procesul poate fi dificil din cauza dependenței fizice și emoționale, a presiunii sociale și a schimbării obiceiurilor de viață.

O româncă a reușit să renunțe la consumul de alcool de peste un an și a mărturisit că are senzația că nu se mai distrează la fel și a deschis o discuție pe această temă în mediul online.

"Cum vă distrați fără alcool?"

"Am renunțat la alcool acum aproximativ un an și jumătate și viața mi s-a îmbunătățit considerabil. Relațiile cu cei din jur sunt mai bune și starea mea mentală e mai stabilă că oricând.

DAR, de când nu mai beau, nu am mai avut niciodată o senzație de distracție adevărată, de euforie.

Având în vedere că nu doresc să iau niciun fel de substanțe, știe cineva o metodă prin care îți poți face corpul și mintea să simtă lucrurile foarte intens și plăcut? Am observat că dansul se apropie puțin uneori, dar, altfel, mi-am dat seama că eu nu prea știu să mă distrez.

Later edit: Mersi frumos pentru răspunsuri, câteva au fost super utile! Nu știu ce relevanță mai are, dar merg la sală și am foarte multe hobby-uri, deci nu mă plictisesc și viața mea per total e bună. Poate am exagerat când am spus că nu știu să mă distrez. Nu știu să mă distrez cum mă distram la beții, nu mai am senzația aceea euforică vreodată și uneori mi-e dor de ea", a scris acesta pe Reddit.

"Dacă nu bei deloc, nu este risc de continuitate"

Autoarea postării a relatat într-un comentariu și cum a renunțat la alcool.

"În timpul săptămânii, nu prea beam, sau beam o bere, maxim două după lucru. În schimb, în fiecare weekend îmi dădeam blackout, până la un moment dat am făcut niște lucruri pe care le-am regretat mai mult decât pe celelalte. Mi-am dat seama că am pierdut și relații din cauza filmelor pe care mi le dădeam noaptea pe alcool și dramelor care mie mi se păreau foarte logice. În schimb, adoram să dansez până dimineața, să cunosc oameni noi și să creez conexiuni ușor, lucru care mi-e greu altfel, fiind introvertită.

Deci nu a fost o dependență fizică de alcool, ci o problemă cu abuzul de alcool. Cel mai greu a fost să îmi dau seama că am o problemă. Nu am trecut printr-un sevraj, dar a fost greu la început, să ies și să bea toată lumea în afară de mine. Am încercat să beau mai puțin inițial, dar e foarte greu după o bere să nu mai vină alta, și alta, când stai cu prietenii și vă simțiți bine împreună. Dacă nu bei deloc, nu este risc de continuitate.

Devine un pic mai ușor când îți dai seama cum se comportă cei din jur când sunt beți, iar a doua zi tu te simți bine și nu regreți nimic. A fost șocant când am descoperit că oamenii beți de fapt nu sunt amuzanți, deep, buni dansatori. Eu așa mă simțeam. Am fost ca într-o postare de `how I think I look` vs `how I actually look`. Am avut noroc și că în cercul meu, au fost mai multe persoane care au avut aceeași realizare, deci nu mai sunt singura sober."

"Tre' să reînveți să te distrezi"

"Din păcate sunt puține chestii care îți dau stare de euforie, cum dorești tu. Mișcarea e una, muzica la volum mare, situații care să îți creeze emoții puternice (sexul, sporturi extreme, tot felul de aparate în parcurile de distracții, certuri, împăcări, glume bune, prieteni, baie în mare noaptea etc.). Dar ține și de tine, într-o anumită măsură, să înveți să ajungi la starea aia mai ușor și fără ajutor de la substanțe.

Eu nu mai caut genul ăsta de activități, dar când eram puști, până pe la jumătatea primului an de facultate, cam din clasa a 10-a, vara eram aproape în fiecare weekend în Vama Veche, mă distram fără picătură de alcool. Dansam până dimineață, doar apă și ceva mâncare. Aveam o gașcă de oameni cu care mă simțeam bine, ăia mai consumau alcool, dar nu să se facă muci. Eu am ales să nu beau dintr-un pariu cu mine. Cunoșteam foarte mulți oameni cu probleme grave cu alcoolul, vecini, colegi de clasă sau de liceu și mi-am zis că pot fără și am putut. M-am distrat și când am început să beau, dar mult mai mișto mă distram când eram doar pe apă. Ideea e că se poate și fără substanțe, doar să înveți cum să intri în stare, să nu ai aceleași așteptări și să compari cu momentele în care consumai. Tre să reînveți să te distrezi, la un moment dat o să ajungi și la euforie."

"Distracția se creează și cu ajutorul oamenilor care te înconjoară"

Postarea sa a strâns peste 200 de comentarii. Unii au relatat experiențele lor legate de alcool, alții au precizat cum se distrează.

"Nu ne distrăm. Muncim, dormim și repetăm asta până când nu mai putem repeta unul din primii doi pași."

"Distracția se creează și cu ajutorul oamenilor care te înconjoară. O glumă bună, o poveste faină, o amintire dezbătută..."

"Uneori e bizar să fii singurul om treaz"

Cei mai mulți cred că hobby-urile sunt foarte importante după acest pas. Câțiva au explicat cum se simt la petreceri de când nu mai beau.

"Hobby-uri. Eu ador gaming-ul, gătitul, am un ficus pe care-l îngrijesc de 2 ani și ador cât de mare se face. Și muzica. Iubesc muzică. Muzica face orice mai bine. Face bine la suflet."

"Lucruri din acestea care fac bine sufletului fac și eu. Dansez mult, ascult muzică, citesc, gaming, sală, am început și să pictez (foarte prost, dar tot îmi place). E fenomenal câte lucruri începi să faci când nu mai ești ocupat cu mahmureli", a răspuns autorul postării.

"Fac exact aceleași chestii pe care le fac oamenii cu alcool, doar că eu beau suc: hobby-uri, grătare, ieșit în oraș cu prietenii, concerte.

Uneori e bizar să fii singurul om treaz, dar după aia te simți bine că nu te-ai făcut de râs și că a două zi dimineața nu îți e rău deloc, ci bei cafeluța relaxat, pe aer proaspăt"

