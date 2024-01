Români care au reușit să renunțe la băutură: "Multe nopți pierdute, pierderi de memorie, tâmpenii făcute la beție"

Mulți români au planuri mari pentru noul an, iar unele dintre ele se referă la o viața mai sănătoasă. Unii decid sa nu mai fumeze, alții să facă mai mult sport. Nu sunt puțini nici cei care au în plan să bea mai rar sau să renunțe complet la consumul de alcool.

Postarea unui tânăr care nu mai bea a strâns sute de comentarii pe această temă.

"Când v-ați lăsat de băut și de ce?"

"Eu simt că efectiv mi-e scârbă de alcool de câțiva ani încoace. A fost ziua mea weekendul ăsta, am luat băutura ca pe vremuri, dar acum urăsc să beau.

Problema e că nu mai suport deloc a doua zi, a devenit prea mult mahmureala pentru mine să duc, prefer să mănânc din tomberoane decât să trec prin asta.

Probabil nu a ajutat că am fost 7 ani cu o alcoolică ce mi-a arătat toate laturile oribile și depresive ale alcoolului lol, asta a trecut, dar scârba față de alcool încă nu.

Doar ca idee, eu eram ăla prezent la 100% din party-uri și eram primul ajuns și ultimul plecat, asta până pe la 26 de ani. Acum am 32 și lucrurile se prezintă ca mai sus.

La voi s-a făcut ruptura asta? Dacă da, când și de ce?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Ajunsesem rău"

În comentarii, utilizatorii s-au referit la momentul în care au decis să nu mai bea.

Ads

"În pandemie n-am băut nimic o perioadă și când am încercat din nou am avut aceeași reacție. Efectiv n-am timp și chef să fiu mahmur."

"Alcoolic aici, am 5 ani de când beau rar, poate o dată la 2 luni ar fi the average. Atunci când beau, beau ceva ce-mi place că aromă și nu depășesc 2-3 pahare. Cel mai des e doar un pahar.

M-am reglat cu treaba asta pentru că ajunsesem rău; multe nopți pierdute, pierderi de memorie, tâmpenii făcute la beție, ajunsesem să am nevoie de alcool că să funcționez (ce aveam eu impresia că e funcțional atunci), foloseam alcoolul ca să scap de orice stare care nu-mi convenea."

"Nu mai beau de câțiva ani, poate o jumătate de bere să evit întrebările. Mi s-a făcut scârbă de mine, sunt om mult prea prost când beau. Dar da, și mahmurelile erau groaznice, a doua zi eram scos din uz."

"Nu te da bătut și vei reuși!"

"Am diagnostic de alcoolic. Beam sticle de tărie pe zi. Am un an de când n-am mai băut nimic. Am renunțat că nu puteam să fac nimic a doua zi și nu mă mai făcea deloc să mă simt bine, îmi dădea atacuri de panică. 1/10, would never try again."

Ads

"Nu mai beau din 2022. Alerg mult și des, iar cele două nu se pupă."

"Am renunțat la alcool din 2021 și nu regret deloc. Ruptura a venit din dorința mea de a elimina cât mai mult din factorii nesănătoși din viața mea, idee care, sincer, mi-a insuflat o Andrew Huberman, într-unul din podcasturile sale. Tot datorită lui am început să am mai multă grijă la ce mănânc, să mi fac un program de pauză între mese, de seară maxim de la 20:00 până următoarea zi la 12:00. Deși nu era neapărat regimul asta, deoarece fac zilnic mișcare, am constituție atletică, am zis că hai să încerc, ce rău poate să facă. Nu regret asta. De asemenea acum încerc să scot și zahărul din alimentație, dar fiind băutor regulat de Coca Cola, recunosc că e foarte greu. Am redus doză de la 1l/ zi la aprox 2-3 pahare de 200ml.

În concluzie, renunțatul la vicii nu e imposibil, și cu voință și determinare se poate.

Nu te da bătut și vei reuși!"

"Obișnuiam să beau destul de des, (fiecare weekend era motiv de sărbătoare). De vreo 6-7 luni, de când am ascultat un podcast de la Huberman și altele, am început să mă întreb de ce beau și de ce simt nevoia să mă exteriorizez cu ajutorul alcoolului.

Ads

Rar ajungeam să fiu beat sau Hangover a doua zi (beam cam 1-2 beri pe seară uneori, iar la 3-6 luni ajungeam la o beție cruntă de ajungeam să mă văd cu sfinții).

Iar de atunci, am început rup relația de iubire (dintr-o dată că sunt mai extrem eu) și nici nu mai simt nevoia.

Mă simt mândru că de Crăciun și revelion am rezistat la orice presiune socială de a pune gură pe vreun pahar sau sticlă și o voi ține tot așa.

A mai fost și cartea "Never enough" de Judith Grisel care pot spune că m-a ajutat să înțeleg mai bine puțin și acest fenomen, pe lângă alte substanțe (de care mă bucur că m-am lăsat complet)."

"Ficatul e ca nou"

"34 here! M-am lăsat de alcool după ce m-am îngrășat groaznic și doctorul mi-a zis să mă opresc că fac ciroză hepatică. După 2 ani, am slăbit 35 de kg, ficatul e ca nou, analizele îmi sunt mai bune că a unui om care bea “rar”. Încă mai beau dar în situații foarte specifice. Beau într-un an cât beam înainte într-o săptămână."