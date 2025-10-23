Cum mimează instituțiile statului reducerea cheltuielilor, în timp ce românii de rând plătesc taxe mai mari. Reorganizarea Ministerului Agriculturii, blocată de zece luni

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 09:49
Cum mimează instituțiile statului reducerea cheltuielilor, în timp ce românii de rând plătesc taxe mai mari. Reorganizarea Ministerului Agriculturii, blocată de zece luni
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu FOTO Facebook /Florin Barbu

De aproape un an, o Ordonanță de Urgență prevede reducerea posturilor de directori și desființarea mai multor instituții din subordinea Ministrului Agriculturii, însă nu s-a făcut nimic până acum.

OUG a fost adoptată în iunie 2024 și prevedea desființarea, până la sfârșitul anului trecut, a Direcției Agricole a Municipiului București, a Oficiilor pentru Studii Pedologice și a Inspectoratelor pentru Calitatea Semințelor din fiecare județ precum și a Agenția Naționale pentru Zootehnie. Tot personalul urma să fie preluat de Direcțiile Agricole Județene. Deputații au decis însă că aceste instituții vor fi desființate pe parcursul anului 2025, termenul limită fiind 31 decembrie. Au stabilit și o excepție: Agenția pentru Zootehnie nu se va desființa. Șefii din Ministerul Agriculturii blochează reorganizarea propriei instituții. Hotărârea cu normele metodologice este întârziată în mod inexplicabil tocmai de cei care ar trebui să o elaboreze, transmite Digi24.

„A fost cu alegerile, cu așa și reforma asta a ministerului s-a amânat, doar că s-a elaborat legislația, fără norme de aplicare”, a declarat Lenuța Ungureanu, contabilă Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Ialomița.

Guvernul ar fi trebuit să elaboreze în tot acest timp o Hotărâre cu normele de aplicare.

„Când se va face, nu știm. Acum să vedem ce acte normative vor apărea, posibil să se prelungească, posibil să nu se prelungească”, a declarat și Vasile Pătrașcu, director Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița.

Ministerul Agriculturii nu a explicat de ce nu s-a aplicat reforma până acum.

#reorganizare, #Ministerul Agriculturii, #reducere cheltuieli bugetare , #stiri politice
