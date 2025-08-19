DNA Ploiești a fost desființat. Pe vremuri era „unitatea de elită”

Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a semnat pe 12 august un ordin prin care Serviciul teritorial DNA Ploiești a fost desființat, fiind înlocuit de Biroul teritorial Ploiești, care va funcționa în cadrul Serviciului teritorial Pitești.

Potrivit noilor dispoziții, procurorii Biroului teritorial Ploiești vor asigura reprezentarea în fața instanțelor pentru județele Dâmbovița, Prahova și Buzău. Dosarele din județul Dâmbovița vor fi preluate de Serviciul teritorial Pitești, iar dosarele anticorupție din județele Buzău și Prahova vor fi gestionate de DNA central.

Șeful DNA, Marius Voineag, a explicat că decizia nu reprezintă o desființare a DNA Ploiești, ci o reorganizare a serviciului teritorial.

„Acolo, de ani de zile, nu funcționau lucrurile. Procurorul pe care l-am trimis s-a pensionat imediat când a văzut ce e acolo. Oamenii nu vor să meargă la Ploiești. A fost reorganizare, cum a fost și la Târgu Mureș. Acolo unde s-au făcut reorganizări, lucrurile au funcționat. Cum a fost la Constanța, de exemplu”, a declarat Voineag.

„Unitatea de elită” a DNA

Structura DNA de la Ploiești, înființată în perioada conducerii Laurei Codruța Kovesi, a fost coordonată de procurorii Lucian Onea și Mircea Negulescu. În decursul mai multor ani, aceștia au instrumentat dosare importante, vizând politicieni, magistrați, funcționari și oameni de afaceri, cazuri care au captat atenția publicului și au condus la condamnări semnificative, fiind denumită „unitatea de elită” a DNA.

În același timp, au apărut acuzații serioase legate de metodele folosite. Cei doi magistrați, ulterior porecliți „paraditorii de la Ploiești”, au fost acuzați că ar fi fabricat dosare prin presiuni asupra martorilor, amenințări, șantaj și denunțuri false, iar unele cauze ar fi fost inițiate fie în interes personal, fie pentru a servi anumite interese.

