Doi bărbați care discută peste gard FOTO Gemini AI

Românii care intenționează să construiască sau să înlocuiască gardul unei proprietăți trebuie să țină cont de noile prevederi legislative. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, intrat în vigoare în august 2026, simplifică anumite proceduri, astfel încât unele lucrări pot fi realizate doar prin notificarea primăriei. Există însă și situații în care proprietarii nu au nevoie de nicio formalitate.

Construirea unui gard, înlocuirea celui existent sau efectuarea unor reparații nu presupun întotdeauna aceleași obligații legale. Prin Legea nr. 169/2026, autoritățile au introdus reguli diferite în funcție de tipul intervenției și de amplasarea proprietății.

Noul Cod al urbanismului, publicat în Monitorul Oficial pe 10 august și intrat în vigoare pe 25 august 2026, stabilește condițiile în care proprietarii pot executa anumite lucrări fără să mai parcurgă procedura obișnuită de obținere a autorizației de construire, potrivit Adevărul.

Când poți înlocui gardul fără autorizație de construire

Una dintre principalele schimbări îi vizează pe proprietarii care doresc să demoleze o împrejmuire veche și să construiască alta în locul ei. Conform articolului 294, în această situație poate fi utilizată o procedură simplificată, care presupune notificarea autorității locale, în locul obținerii unei autorizații de construire.

Există însă două condiții importante: terenul trebuie să se afle în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice, iar noul gard trebuie să respecte regulile urbanistice aplicabile.

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Prin urmare, notificarea nu oferă proprietarului libertatea de a construi o împrejmuire de orice dimensiune sau din orice material.

De asemenea, această facilitate se referă la înlocuirea unui gard deja existent. Dacă terenul nu este împrejmuit, regimul de autorizare trebuie verificat separat.

Ce reparații pot fi făcute fără notificarea primăriei

Pentru intervențiile mai simple, legislația prevede condiții și mai avantajoase. Potrivit articolului 299, proprietarii pot efectua reparații la gardurile existente fără autorizație și fără notificare, cu condiția să nu modifice forma împrejmuirii sau materialele din care aceasta a fost realizată.

Scutirea este valabilă pentru proprietățile aflate în afara zonelor protejate.

De exemplu, repararea unor elemente deteriorate, păstrând caracteristicile gardului, poate fi realizată fără formalități. În schimb, dacă proprietarul intenționează să schimbe complet materialele sau configurația împrejmuirii, lucrarea poate necesita o altă procedură.

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Cât de înalt poate fi gardul unei proprietăți

Legea nu stabilește aceeași înălțime maximă pentru toate gardurile din România. Dimensiunile permise, aspectul și materialele acceptate sunt reglementate prin documentațiile locale de urbanism. Astfel, condițiile pot varia de la o localitate la alta și chiar între diferite zone ale aceluiași oraș.

Contează inclusiv poziționarea gardului, deoarece împrejmuirile dinspre stradă pot fi supuse unor cerințe diferite față de cele care separă proprietățile vecine.

În cazul gardurilor comune, trebuie respectate și prevederile Codului civil referitoare la raporturile de vecinătate.

Înainte de începerea lucrărilor, proprietarii ar trebui să verifice regulamentul local de urbanism și să solicite primăriei informații despre procedura aplicabilă.

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