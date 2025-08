Unde s-a deschis primul service GSM din România în care proprietarii își pot repara singuri telefoanele

Dreptul la reparaţie, în conformitate cu Directiva Europeană 2024/1799, obligă producătorii de electronice să asigure o garanție extinsă pentru a evita poluarea mediului prin înlocuirea rapidă a celor defecte. Românii interesați să-și repare singuri telefonul mobil au la dispoziție primul self-service GSM din țară.

Primul service GSM din România, unde proprietarii pot schimba piese sau efectua alte tipuri de reparații, a fost deschis recent la Iași, la 27 de ani de la introducerea tehnologiei GSM în România.

Într-un spaţiu dotat cu echipamentele şi uneltele necesare, pasionaţii de tehnologie pot să vină cu piesele deja achiziţionate, să acceseze zona Self-Service, echipată complet cu instrumente profesionale, iar ulterior să îşi repare singuri telefoanele mobile.

Iniţiativa are ca scop promovarea dreptului la reparaţie, în conformitate cu Directiva Europeană 2024/1799, susţinerea comunităţii tech şi a pasionaţilor de reparaţii DIY (do it yourself - n.r.), precum şi reducerea semnificativă a deşeurilor electronice.

„Dorim să promovăm sustenabilitatea, reducerea deşeurilor electronice şi dreptul utilizatorilor de a-şi întreţine propriile dispozitive, în condiţii sigure şi eficiente. Serviciul este destinat atât pasionaţilor de tehnologie, cât şi utilizatorilor obişnuiţi care îşi doresc mai multă independenţă şi control asupra propriilor echipamente”, declară iniţiatorul proiectului, Marian Abutoaiei, fondatorul unuia dintre primele service-uri de telefonie mobilă înfiinţate în ţară.

Ads

Ce înseamnă „right to repair”

Acesta a explicat că „right to repair” este o mişcare internaţională care apără dreptul consumatorilor şi al service-urilor independente de a repara, întreţine şi modifica produsele electronice fără restricţiile impuse de producători. Această mişcare militează pentru accesul liber la piese originale, unelte specializate şi software de diagnostic, precum şi pentru publicarea manualelor tehnice oficiale.

De asemenea, încurajează reparaţiile locale şi prelungirea duratei de viaţă a dispozitivelor.

„Credem în dreptul fiecărei persoane de a-şi repara propriul telefon. Prin deschiderea zonei Self-Service, nu doar că oferim acest drept, dar o facem în cele mai bune condiţii, într-un spaţiu dedicat, cu echipamente profesionale şi suport de bază. Această iniţiativă face parte din angajamentul nostru faţă de sustenabilitate”, a spus Marian Abutoaiei.

Ads

Prin promovarea reparaţiilor, iniţiativa contribuie la un mediu mai sustenabil, reducând poluarea şi consumul de resurse. În acelaşi timp, susţine economia locală prin crearea de locuri de muncă şi oferirea unor soluţii de reparaţie mai accesibile. Nu în ultimul rând, le oferă consumatorilor libertatea reală de a alege între a repara şi a înlocui un produs.

„Reparaţiile de telefoane mobile joacă un rol important din punct de vedere al economiei circulare şi al sustenabilităţii. Telefonul unui utilizator se defectează cel puţin odată la 1,5 ani. Anual, în România sunt reparate peste 5 milioane de telefoane defecte. Ulterior, acestea sunt reintroduse în circuitul de utilizare, fiindu-le astfel prelungită viaţa şi scăzând, totodată, volumul de deşeuri electronice. Uniunea Europeană obligă deja producătorii să pună la dispoziţie piese de schimb şi documentaţia tehnică necesară reparaţiilor. Ţări precum Franţa, Germania şi SUA lucrează la implementarea unui indice de reparabilitate care va fi afişat obligatoriu pe etichetele produselor, pentru a informa consumatorii cu privire la gradul de uşurinţă în repararea unui dispozitiv”, afirmă Marian Abutoaiei.

Ads