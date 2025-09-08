Partidul REPER și-a reales conducerea după ce Octavian Berceanu s-a retras la nicio săptămână de la alegere

Partidul REPER anunță luni, 8 septembrie, că și-a ales noile structuri de conducere și liderii. Noua președintă a formațiunii este Camelia Sălcudean.

„În cadrul Adunării Generale a membrilor, Partidul REPER - Reînnoim Proiectul European al României - și-a ales liderii și structurile de conducere centrale.

La alegerile pentru președinția REPER, niciun candidat nu a obținut, în primul tur, majoritatea absolută a voturilor, așa cum prevede statutul. Drept urmare, Consiliul Național a decis organizarea unui al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui.

REPER a acționat cu respect față de principiile democratice, aplicând legea și regulile interne, indiferent de costurile politice generate de nemulțumirea unuia dintre candidați.

Camelia Sălcudean este noua președintă a Partidului REPER. Conducerea națională este completată de doisprezece membri, aleși pe baza regulii de egalitate de gen, șase poziții fiind rezervate femeilor și șase bărbaților”, a transmis REPER într-un comunicat de presă.

Conform REPER, structura Biroului Național este următoarea: vicepreședinți - Ana-Maria Boghean, Adela-Maria Șpaimoc, Simina Tulbure, Alin Prunean, Cezar Cobianu și Cosmin Poteraș, membri - Irina Hatmanu, Steluța Munteanu, Alina Stănescu, Mihai Andrei Beța, Dan-Alexandru Roșu și Marius Octavian Olaru. Simina Tulbure și Dan-Alexandru Roșu provin din organizația de tineret REPER Youth.

De asemenea, cei nouă reprezentanți regionali desemnați sunt: Bogdan Toader - regiunea București-Ilfov, Bogdan Marius Munteanu - regiunea Sud-Muntenia, Marcel Ivanov - regiunea Sud-Est, Adrian Slabu - regiunea Nord-Est, Florin Barbur - regiunea Nord-Vest, Nicolae Iorga - regiunea Centru, Constantin Brescan - regiunea Vest, Carmen Rodica Stângă - regiunea Sud-Vest și Matei Puiu - Diaspora.

S-a ales și noua conducere a organizației de tineret REPER Youth. Copreședinți sunt Teodora Tărcuță și Andrei-Cezar Asanache, iar membri ai Biroului Național: Cristian-Andrei Stoian, Francesco Martinuț și Laurențiu-Marinel Gogoriță.

Mandatele de reprezentare ale tuturor membrilor aleși sunt valabile pentru o perioadă de doi ani.

„Îmi asum mandatul de președintă aleasă a REPER cu dorința și responsabilitatea de a construi un partid unit, în care fiecare membru contează și contribuie. Doar prin coeziune internă, prin munca de echipă și prin respectarea regulilor putem deveni forța credibilă pe care oamenii o așteaptă.

Vom continua să colaborăm cu toți cei care împărtășesc valorile proeuropene și reformiste, pentru a întări democrația și a aduce reforma reală de care România are nevoie. REPER nu este un proiect individual, ci o echipă de oameni competenți și dedicați, care lucrează împreună pentru un viitor european, modern și demn al României”, a transmis Camelia Sălcudean.

Într-o postare pe rețelele sociale, noua președintă afirmă:

”Am onoarea și responsabilitatea de a conduce REPER mai departe, în spiritul colaborativ și incluziv pe care l-am demonstrat și în perioada de interimat. Cred cu tărie că doar prin muncă de echipă, prin respect și prin încredere reciprocă putem construi un partid puternic și credibil.

Un principiu de la care nu ne vom abate este respectarea regulilor, în primul rând intern, în partid. Doar așa putem fi un exemplu de corectitudine și seriozitate și doar așa putem cere același comportament în societate. Este garanția că REPER poate fi un model de bune practici și de responsabilitate în viața publică.

Direcția noastră este clară: REPER va fi un partid deschis colaborărilor și parteneriatelor în societate, un spațiu unde competența și expertiza sunt puse în slujba reformelor reale, a modernizării statului și a luptei împotriva extremismului și a mafiei clientelare.

România de azi este într-un dezechilibru politic „echilibrat”: cei care s-au hrănit ani de zile din banul public se țin încă scai de resurse și de putere, iar extremismul crește alimentat de nemulțumiri reale.

Obiectivul nostru este să demonstrăm că politica poate fi în beneficiul tuturor cetățenilor și că România poate fi mai solidară, mai corectă cu oamenii, mai competitivă și mai hotărâtă să își urmeze drumul modernizării. România Europeană.

Așteptăm alături de noi pe toți cei care cred în aceste valori și care, prin cunoștințele și experiența lor, pot contribui la schimbarea de care România are nevoie. La REPER creăm cadrul în care fiecare voce responsabilă și profesionistă să fie auzită și valorizată”.

Acuzațiile lui Octavian Berceanu la adresa REPER

Fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu anunța pe 30 august că a fost ales președinte al partidului REPER.

„Am fost ales noul președinte pentru Partidul REPER. Vă mulțumesc tuturor pentru că am primit oportunitatea și onoarea să lucrez împreună cu voi, pentru comunitățile din România și Diaspora! Am învățat politica în stradă, de la oamenii care au ceva de spus, care își dăruiesc din viață pentru binele nostru, fără ca noi să-i știm! Nu cunosc baroni locali! Lucrăm cu 1.000 de oameni care sunt repere în comunitățile lor”, a scris Berceanu atunci pe Facebook.

Vineri, pe 5 septembrie, Octavian Berceanu a anunțat că s-a retras din calitatea de membru al partidului REPER, de președinte al formațiunii și de candidat la Primăria Capitalei.

El a acuzat mai mulți foști colegi de partid, din vechea conducere, că au pus în aplicare un plan B pentru a relua alegerile pentru șefia REPER și a o impune pe contracandidata sa în funcție.

„După cum știți, sâmbăta trecută au avut loc alegerile pentru președinția Partidului REPER, al cărui membru sunt și unde am candidat, precum și alegerile pentru Biroul Național, pentru Comisia de cenzori și pentru Comisia de Arbitraj. Ați văzut în mass-media că am fost declarat câștigător al alegerilor prezidențiale, ales președinte al Partidului REPER și ar fi trebuit să îmi preiau această atribuție și să mergem mai departe.

Planul B care le-a venit în minte a fost anularea alegerilor pentru președinte, pentru că scorul a fost de 168 de voturi la 167, cât a avut contracandidata de la Cluj. Într-o adunare generală desfășurată acum două zile au considerat că votul este irelevant pentru membrii REPER, pe motiv că am obținut doar o majoritate simplă, și au anulat acest vot, hotărând să organizeze un nou proces electoral, fără să consulte membrii, ci doar reprezentanții din adunarea generală – unde, bineînțeles, nu a existat unanimitate”, a acuzat Octavian Berceanu într-o postare pe Facebook.

