Cine se bate pentru șefia REPER. Alegerile pentru desemnarea conducerii partidului vor avea loc sâmbătă

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 28 August 2025, ora 11:15
327 citiri
Partidul REPER – Reînnoim Proiectul European al României îşi alege, sâmbătă, liderii şi structurile de conducere centrale, în cadrul Adunării Generale a Membrilor, candidaţii înscrişi pentru preşedinţia formaţiunii fiind Camelia Sălcudean şi Octavian-Alexandru Berceanu.

Conducerea naţională a REPER urmează să fie aleasă prin reguli de paritate: şase poziţii din Biroul Naţional sunt rezervate femeilor şi şase bărbaţilor, iar cel puţin o membră şi un membru vor proveni din organizaţia de tineret REPER Youth, se arată într-un comunicat al formaţiunii transmis joi.

Candidaţii înscrişi pentru preşedinţia partidului sunt Camelia Sălcudean şi Octavian-Alexandru Berceanu. De asemenea, vor fi desemnaţi nouă reprezentanţi regionali, precum şi structurile de integritate ale partidului, Comisia de Cenzori şi Comisia de Arbitraj.

Evenimentul se va desfăşura la Cluj-Napoca şi marchează o nouă etapă pentru REPER, care „aduce în prim-plan reprezentarea egală a femeilor şi bărbaţilor în politică şi investiţia în generaţiile viitoare”, menţionează sursa citată.

Agenda include şi mesaje din partea invitaţilor speciali, prezentarea unei moţiuni programatice şi un panel dedicat implementării Garanţiei pentru Copii şi a Garanţiei pentru Tineri. Potrivit comunicatului, printre vorbitori se numără Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Roxana Dumitrache, politologă şi activistă feministă, prof. dr. în filosofie Ciprian Mihali, Emil Moise, profesor de filosofie şi activist pentru drepturile copilului, Norbert Iuonas, preşedintele Uniunii Civice a Tinerilor Romi din România.

„Adunarea Generală REPER este un pas important pentru consolidarea unei alternative politice moderne, europene şi democratice în România”, transmit organizatorii.

„Există o cale nouă. Există soluţii. Există un REPER”, se susţine în comunicat.

