Loteria română anunță reporturi uriașe. Premiu de peste 8,34 milioane de euro la Loto 6/49 și de 7 milioane de euro la Joker

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 8,34 milioane de euro FOTO Loteria Română

Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 8,34 milioane de euro (42,47 milioane de lei), iar cel de la Joker, la categoria I, este de peste 7,07 milioane de euro (35,99 milioane de lei), informează Loteria Română.

La tragerile loto de duminică, 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câștiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro).

La Joker, la categoria a III-a, reportul este de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, reportul depășește 56.000 de lei iar la Super Noroc 49.260 de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 780.639,80 de lei, cu un bilet jucat la o agenție din Galați.

La tragerea Joker s-au câștigat două premii de categoria a II-a în valoare de 745.501,64 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Iași și din Timișoara.

