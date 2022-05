Reporterul şi cameramanul unei televiziuni din Ucraina, surprinși de o rachetă în timp ce se aflau în direct VIDEO

Reporterul și cameramanul unei televiziuni din Ucraina au trecut prin momente de groază când au fost surprinşi de o rachetă care a căzut în apropierea locului de unde transmiteau în direct.

Cei doi se aflau în partea de nord-est a regiunii Doneţk, în oraşul Bahmut.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

În filmarea publicată pe Twitter de Nexta se vede cum reporterul transmite de la faţa locului, și îşi ridică privirea spre cer.

Apoi se aude spunând "e o rachetă". Într-o fracțiune de secundă, reporterul și cameramanul se îndepărtează în viteză din zona respectivă şi caută un adăpost.

The film crew of the #Ukrainian channel TSN came under rocket fire in #Bakhmut in a live broadcast. pic.twitter.com/wEDcIWbTmd