Trump, critică brutală pentru o reporteră CNN în timp ce aceasta punea o întrebare. "E una dintre cele mai slabe pe care le veți vedea vreodată" VIDEO

Donald Trump a descris un jurnalist CNN drept „unul dintre cei mai slabi reporteri pe care îi veți vedea vreodată” și a făcut asta într-o critică publică.

Președintele a avut o întâlnire cu Kristen Holmes, corespondent principal de la Casa Albă, în timpul unei „mese rotunde Antifa” pe care a ținut-o în Sala de Mese de Stat miercuri, 8 octombriem înainte de a se răzgândi imediat, scrie Daily Mail.

Deși întrebarea ei a fost greu de auzit din cauza discuțiilor, ea părea să se refere la un posibil acord de încetare a focului între Israel și Hamas atunci când Trump a întrerupt-o.

„Apropo, vorbește CNN”, a spus el mulțimii adunate.

„Deci, știți, aceasta este una dintre cele mai slabe reportere pe care le veți vedea vreodată. Nici măcar nu vreau să-i răspund la întrebare. E o pierdere de timp.”

Apoi a trecut la o nouă întrebare, de la o altă reporteră.

The liberal media finally got a taste of what regular Americans have been thinking for years, and President Trump delivered it right to their faces. When CNN’s Kristen Holmes tried to pull another gotcha question about the Middle East, Trump didn’t even blink. He called her out… pic.twitter.com/JtLSXdV82H — Common Sense & America First (@WayneRMusch) October 9, 2025

Atacul brutal de miercuri este cel mai recent dintr-o serie de agresiuni ale lui Trump asupra reporterilor de la posturile de știri liberale, de când a revenit la putere.

Reporterii CNN, ABC și NBC s-au obișnuit să fie ținta glumelor în timpul conferințelor de presă, în timp ce Trump poartă un război cu instituțiile media „woke”, care l-au nedreptățit, spune el, cu procese de milioane de dolari.

Trump vorbea cu reporteri și influenceri despre Antifa - o mișcare antifascistă de stânga pe care administrația a desemnat-o recent drept grupare teroristă.

Dar, la mijlocul întâlnirii, a fost întrerupt de secretarul de stat Marco Rubio, care i-a înmânat o notă urgentă despre negocierile de pace în curs dintre Hamas și Israel.

„Tocmai am primit o notă de la secretarul de stat în care spune că suntem foarte aproape de un acord în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede”, le-a spus Trump reporterilor adunați la masa rotundă de miercuri.

Nota a fost surprinsă de cameră. Pe ea scria: „Foarte aproape. Avem nevoie să aprobați în curând o postare pe Truth Social, astfel încât să puteți anunța mai întâi acordul.”

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat ulterior că Trump „se gândește să se îndrepte spre Orientul Mijlociu” chiar de vineri, 10 octombrie.

Apoi, Trump a dat undă verde postării pe Truth Social, care suna astfel: „Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a Planului nostru de pace”.

„Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită, ca primi pași către o pace puternică, durabilă și veșnică.”

Trump a promis că „toate părțile vor fi tratate în mod echitabil”, descriind acordul drept „o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile înconjurătoare și Statele Unite ale Americii”.

„Mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au lucrat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. Binecuvântați să fie pacificatorii!”

