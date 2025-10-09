Trump, critică brutală pentru o reporteră CNN în timp ce aceasta punea o întrebare. "E una dintre cele mai slabe pe care le veți vedea vreodată" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 21:52
259 citiri
Trump, critică brutală pentru o reporteră CNN în timp ce aceasta punea o întrebare. "E una dintre cele mai slabe pe care le veți vedea vreodată" VIDEO
Trump, critică brutală pentru o reporteră CNN FOTO X/@RiveraAnge58287

Donald Trump a descris un jurnalist CNN drept „unul dintre cei mai slabi reporteri pe care îi veți vedea vreodată” și a făcut asta într-o critică publică.

Președintele a avut o întâlnire cu Kristen Holmes, corespondent principal de la Casa Albă, în timpul unei „mese rotunde Antifa” pe care a ținut-o în Sala de Mese de Stat miercuri, 8 octombriem înainte de a se răzgândi imediat, scrie Daily Mail.

Deși întrebarea ei a fost greu de auzit din cauza discuțiilor, ea părea să se refere la un posibil acord de încetare a focului între Israel și Hamas atunci când Trump a întrerupt-o.

„Apropo, vorbește CNN”, a spus el mulțimii adunate.

„Deci, știți, aceasta este una dintre cele mai slabe reportere pe care le veți vedea vreodată. Nici măcar nu vreau să-i răspund la întrebare. E o pierdere de timp.”

Apoi a trecut la o nouă întrebare, de la o altă reporteră.

Atacul brutal de miercuri este cel mai recent dintr-o serie de agresiuni ale lui Trump asupra reporterilor de la posturile de știri liberale, de când a revenit la putere.

Reporterii CNN, ABC și NBC s-au obișnuit să fie ținta glumelor în timpul conferințelor de presă, în timp ce Trump poartă un război cu instituțiile media „woke”, care l-au nedreptățit, spune el, cu procese de milioane de dolari.

Trump vorbea cu reporteri și influenceri despre Antifa - o mișcare antifascistă de stânga pe care administrația a desemnat-o recent drept grupare teroristă.

Dar, la mijlocul întâlnirii, a fost întrerupt de secretarul de stat Marco Rubio, care i-a înmânat o notă urgentă despre negocierile de pace în curs dintre Hamas și Israel.

„Tocmai am primit o notă de la secretarul de stat în care spune că suntem foarte aproape de un acord în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede”, le-a spus Trump reporterilor adunați la masa rotundă de miercuri.

Nota a fost surprinsă de cameră. Pe ea scria: „Foarte aproape. Avem nevoie să aprobați în curând o postare pe Truth Social, astfel încât să puteți anunța mai întâi acordul.”

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat ulterior că Trump „se gândește să se îndrepte spre Orientul Mijlociu” chiar de vineri, 10 octombrie.

Apoi, Trump a dat undă verde postării pe Truth Social, care suna astfel: „Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a Planului nostru de pace”.

„Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită, ca primi pași către o pace puternică, durabilă și veșnică.”

Trump a promis că „toate părțile vor fi tratate în mod echitabil”, descriind acordul drept „o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile înconjurătoare și Statele Unite ale Americii”.

„Mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au lucrat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. Binecuvântați să fie pacificatorii!”

Mesajul lui Benjamin Netanyahu pentru comitetul norvegian de acordare a Premiului Nobel pentru Pace. "Dați-i-l lui Trump! Îl merită!"
Mesajul lui Benjamin Netanyahu pentru comitetul norvegian de acordare a Premiului Nobel pentru Pace. "Dați-i-l lui Trump! Îl merită!"
Președintele american Donald Trump vrea cu tot dinadinsul Nobelul pentru Pace în 2025. El a fost propus pentru acest premiu prestigios de mai mulți oameni influenți din politica mondială....
Trump s-ar putea duce la sfârşitul săptămânii în Orientul Mijlociu. Negocierile între Israel şi Hamas "avansează foarte bine", a dat el asigurări VIDEO
Trump s-ar putea duce la sfârşitul săptămânii în Orientul Mijlociu. Negocierile între Israel şi Hamas "avansează foarte bine", a dat el asigurări VIDEO
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri, 8 octombrie, că ar putea ajunge în Orientul Mijlociu la sfârşitul săptămânii, în contextul în care un acord între Israel şi Hamas...
#reportera cnn, #critcia brutala, #Trump presedinte SUA, #reporter slab, #CNN , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
ObservatorNews.ro
Bucurestenii sustin taxa de 20 de lei pe zi pentru soferii din alte judete. "Nu avem loc de ei"
DigiSport.ro
Si-au aflat pedeapsa, dupa ce au fost prinse ca au furat din aeroport

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump, critică brutală pentru o reporteră CNN în timp ce aceasta punea o întrebare. "E una dintre cele mai slabe pe care le veți vedea vreodată" VIDEO
  2. Donald Trump se laudă că tarifele comerciale pe care le-a impus „au adus pacea în lume.” „Mult mai important chiar decât banii pe care îi obținem”
  3. Un deținut periculos a evadat din curtea IPJ Dolj. Polițiștii fac apel la populație să sune la 112 dacă este văzut. Era reținut pentru jaf armat
  4. Cât plătește România pentru salariile bugetarilor într-un an. Dezvăluirile premierului Ilie Bolojan
  5. Avertismentul celui mai important bancher al SUA: „Se vorbește mult despre stocarea de criptomonede. Ar trebui să stocăm gloanțe“
  6. Paradoxul locurilor de parcare din București. De ce șoferii amendați care nu plătesc nu pățesc, de fapt, nimic. „Sunt note de constatare”
  7. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Reginea care va fi lovită de ploi abundente
  8. Tadjikistanul, somat de Curtea Penală Internațională să-l aresteze pe Putin. Liderul de la Kremlin are mandat de arestare pentru crime de război în Ucraina VIDEO
  9. Raportul ANM, după ciclonul Barbara. Harta cu zonele care au înregistrat recorduri de ploaie FOTO
  10. Ce spune Departamentul de Stat al SUA despre întâlnirea Marco Rubio-Oana Țoiu. "Secretarul de Stat a recunoscut..."