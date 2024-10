Biden se opune unui atac al Israelului asupra instalațiilor nucleare ale Iranului. "Trebuie să răspundă proporțional" VIDEO

Joe Biden, președintele SUA, a declarat miercuri, 2 octombrie, că nu ar sprijini un atac al Israelului care să distrugă instalațiile nucleare ale Iranului, ca represalii pentru cel mai recent atac cu rachete al Teheranul, potrivit AFP.

„Răspunsul este nu”, a declarat Biden reporterilor, în momentul în care a fost întrebat dacă ar susține lovituri împotriva instalațiilor nucleare iraniene.

„Vom discuta cu israelienii ce vor face”, a spus el, adăugând că toți membrii G7 sunt de acord că Israelul are ”dreptul de a răspunde, dar ar trebui să răspundă proporțional”.

