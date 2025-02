Trump a trecut la represalii. Una dintre cele mai mari agenţii de presă din lume, interzisă în Biroul Oval pentru că a folosit denumirea „Golful Mexic”

Agenția de presă Associated Press are interdicţie pe termen nelimitat de acces în Biroul Oval şi în Air Force One, a anunţat, vineri, 14 februarie, Casa Albă, relatează CNN.

AP, una dintre cele mai mari agenţii de presă din lume, a fost acuzată de Casa Albă în această săptămână din cauza folosirii denumirii „Golful Mexic”.

Preşedintele Donald Trump a declarat luna trecută că guvernul SUA va redenumi Golful Mexic "Golful Americii”.

Schimbarea a intrat în vigoare la agenţiile guvernamentale. Dar alte ţări nu recunosc noua denumire, iar AP are clienţi în întreaga lume, astfel că în continuare foloseşte denumirea de Golful Mexic, recunoscând totodată decretul lui Trump.

Alte instituţii de presă globale au luat decizii similare. Dar în această săptămână, Casa Albă a indicat AP şi a interzis accesul reporterilor săi la evenimentele prezidenţiale.

Fotografilor de la AP li s-a permis totuşi să participe.

Cu puţin timp înainte ca Trump să plece vineri de la Casa Albă spre Mar-a-Lago, administraţia a confirmat că AP nu va putea urca la bordul Air Force One pentru această călătorie.

Într-un comunicat pe X, adjunctul şefului de personal Taylor Budowich a subliniat disputa privind Golful, spunând că decizia AP „nu este doar divizivă, ci expune, de asemenea, angajamentul Associated Press pentru dezinformare.” „În timp ce dreptul lor de a relata iresponsabil şi necinstit este protejat de Primul Amendament, acesta nu asigură privilegiul lor de acces neîngrădit la spaţii limitate, cum ar fi Biroul Oval şi Air Force One”, a scris Budowich.

Acesta a precizat că jurnaliştii AP îşi vor păstra acreditările pentru terenurile Casei Albe. Dar blocarea AP de la evenimentele cum ar fi zborurile Air Force One, interferează cu capacitatea agenţiei de a-şi face datoria.

„Grupul de presă” călătoreşte în permanenţă cu preşedintele şi împărtăşeşte informaţii cu întregul corp de presă. AP este atât de fundamentală pentru acoperirea Casei Albe, încât a contribuit în primul rând la crearea grupului.

