Bucata din Deltă devenită "rezervor" de pește. Ce s-ar întâmpla dacă procesul se va repeta timp de 3 ani: bogăție ca în anii '90

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) din Tulcea a transformat anul acesta complexul Somova-Parcheş într-un bazin de reproducere naturală a peştilor, iar guvernatorul rezervaţiei, Gabriel Marinov, spune că Delta va reveni la bogăţia piscicolă de acum 40 de ani, dacă în următorii trei ani procesul se va repeta.

Gabriel Marinov a declarat, pentru AGERPRES, că, odată cu apele mari din primăvară, în complex au intrat foarte mulţi reproducători care au fost blocaţi în zonă, prin închiderea cu piatră a trei canale prin care complexul comunica cu Dunărea, procesul costând ARBDD circa 40.000 de euro.

"Avem foarte mult puiet de crap, şalău şi biban în acest complex. Dorim ca pe viitor să includem întreg complexul într-un program mult mai amplu şi extrem de serios prin care să putem gestiona cu mult mai multă uşurinţă nivelul apei în complexul Somova-Parcheş, rămânând cea mai importantă zonă de reproducere naturală a peştelui, practic singura luncă a Dunării rămasă în viaţă în prezent", a afirmat guvernatorul Rezervaţiei.

Marinov a mai spus că puietul care se află acum în complex va fi eliberat în Dunăre, prin deblocarea canalelor, în primăvara anului viitor.

"Dacă am reuşi trei ani consecutivi să facem acelaşi lucru doar în acest complex, Delta s-ar întoarce cu efectivul de ihtiofaună undeva cu 40 de ani în urmă, dacă ar exista şi un control al extragerii acestuia din apele naturale. Adică nu braconatului cu curent electric, nu braconatului cu scule care reţin totul fără discernământ", a menţionat Marinov.

În contextul în care complexul Somova-Parcheş are puiet de peşte, zona atrage braconierii, astfel că ARBDD a suplimentat paza.

"Prin ordinul de prohibiţie din anul acesta am interzis utilizarea anumitor scule de pescuit, unelte de pescuit, cum ar fi setca. Setca este interzisă în acest complex. Este primul an când este interzisă. Practic, acolo nu se mai poate pescui comercial decât cu vintire. Şi totodată am întărit foarte, foarte mult activitatea de pază şi control. Nu există weekend fără să nu măturăm din complex un număr însemnat de unelte interzise", a precizat guvernatorul Rezervaţiei.

Complexul Somova-Parcheş din Rezervaţie, cunoscut şi sub numele Delta superioară, însumează 9.150 de hectare, iar anul trecut a fost secat, ARBDD susţinând că zona are nevoie de lucrări urgente de renaturare.

