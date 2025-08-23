Românii se reprofesionalizează. 4 domenii recomandate de un expert HR: „E o necesitate pentru a rămâne relevant pe piața muncii”

După alegerile prezidențiale, România a intrat brusc într-o nouă realitate: o perioadă de austeritate, cu taxe și impozite mai mari, cu noi taxe și impozite introduse și cu prețuri mai mari la toate produsele și serviciile. Noua realitate socio-economică este mai dificilă, în special pentru cetățenii care sunt vizați de concedieri. În cazul acestora, printre soluțiile care s-ar putea impune ar putea fi reconversia profesională.

În ultimii ani, tot mai mulți români s-au reprofesionalizat.

„Reconversia profesională a devenit un fenomen de masă în România, accelerat de pandemie și de ritmul rapid al schimbărilor tehnologice. Nu mai este o opțiune, ci o necesitate pentru a rămâne relevant pe piața muncii”, a explicat pentru Ziare.com Cristina Profeanu, expert HR.

Tendința s-ar putea accentua în vreme de austeritate.

„În acest peisaj, devine esențială identificarea acelor domenii și modele de afaceri care demonstrează reziliență, precum și înțelegerea fenomenului de reconversie profesională ca răspuns adaptativ la noile cerințe economice”, a mai transmis specialistul în recrutare.

Domeniile de viitor, în cazul reprofesionalizării. 4 direcții recomandate de un expert HR

Printre domeniile de viitor în cazul reconversiei se numără IT-ul, energia verde, sănătatea și educația.

„În primul rând, ‘tehnologie și IT’. Acesta rămâne principalul pol de atracție. Reconversia se poate face pe mai multe niveluri. Ca nivel de începător, există zona de testare software (QA) și suport tehnic (IT support); apoi, pe nivel mediu, programare (web Development, Python etc.), marketing digital (SEO/SEM), analiză de date; pentru nivel avansat: securitate cibernetică, inteligență artificială (machine learning), cloud computing.

Ads

Al doilea domeniu de viitor este reprezentat de ‘energie verde și sustenabilitate’: tranziția către o economie verde creează noi roluri. Printre profesii amintesc: consultant în sustenabilitate, specialist în managementul deșeurilor, tehnician instalator de panouri fotovoltaice, auditor energetic. România, prin PNRR și angajamentele europene, va investi masiv în acest sector, generând o cerere pe termen lung.

Al treilea domeniu, ‘sănătate și well-being’: îmbătrânirea populației și accentul crescut pe sănătatea mintală deschid oportunități. Profesii: asistent medical specializat în geriatrie, kinetoterapeut, psihoterapeut/consilier, nutriționist, specialist în telemedicină.

Și un al patrulea domeniu promițător, ‘educație și formare’ (EdTech). Nevoia de învățare continuă stimulează acest domeniu. Printre profesii: creator de conținut educațional online, instructional designer, trainer corporate specializat în competențe digitale sau soft skills”, a punctat Cristina Profeanu, pentru Ziare.com.

Ads