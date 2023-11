Zi importantă pentru Republica Moldova. Comisia Europeană va anunţa dacă recomandă începerea negocierilor de aderare la UE

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan declară miercuri că Comisia Europeană va anunţa, astăzi, dacă recomandă începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar în cazul unui aviz pozitiv al Comisiei, Consiliul European va trebui să ia o decizie finală în acest sens al reuniunea din 14 – 15 decembrie.

”Comisia Europeană va anunţa, astăzi, dacă recomandă începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În cazul unui aviz pozitiv al Comisiei, Consiliul European va trebui să ia o decizie finală în acest sens al reuniunea din 14 – 15 decembrie. Noi, Parlamentul European, suntem uniţi în a susţine începerea negocierilor de aderare. Este, în primul rând, în interesul de securitate al Europei să accelerăm integrarea europeană a Moldovei. În plus, este un moment foarte bun în relaţia UE - Republica Moldova de care nu trebuie să-l ratăm”, spune europarlamentarul PNL.

Siegfried Mureşan arată că conducerea proeuropeană a Republicii Moldova a reuşit, în ultimii doi ani, mai multe progrese în domeniul reformelor decât au reuşit toate guvernele precedente la un loc”.

”În acelaşi timp, Uniunea Europeană şi statele membre sunt mai hotărâte decât oricând să sprijine Republica Moldova: am mobilizat, în ultimii doi ani, peste 1,2 miliarde de euro sub formă de asistenţă financiară europeană pentru Moldova; totodată, am oferit Republicii Moldova acces la mai multe programe şi agenţii europene care aduc ţării beneficii concrete şi imediate”, afirmă eurodeputatul liberal.

”De aceea, consider că începerea negocierilor de aderare trebuie să fie decizia firească acum, la final de an. În acelaşi timp, o eventuală decizie pozitivă a Consiliului European în luna decembrie trebuie urmată cât mai repede de prima conferinţă interguvernamentală de negociere UE - Moldova. Este important ca această primă conferinţă să aibă loc la începutul anului viitor, înainte de alegerile europarlamentare, de vreme ce, în a doua parte a anului, Uniunea Europeană va fi ocupată cu reconfigurarea instituţională ca urmare a alegerilor europarlamentare”, spune Siegfried Mureşan.

El menţionează că o conferinţă interguvernamentală la începutul anului va putea lua primele decizii importante, astfel încât negocierile să progreseze la nivel tehnic în a doua parte a anului.

